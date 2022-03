Shakira y Gerard Piqué forman desde hace más de diez años una de las parejas más consolidadas de nuestro país en el mundo del corazón. Tienen dos hijos en común, Milán de 9 años y Shasha de 6, y aunque muchos son los rumores constantemente de crisis en la pareja, va todo genial en la relación. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan discusiones que en cualquier relación puede haber, así lo ha confirmado la cantante colombiana.

Esto lo contó no hace mucho la artista en una entrevista para el podcast Planet Weirdo dirigido por Holly H. Allí, confesó que la mayoría de las disputas que tiene con el jugador del Fútbol Club Barcelona se deben a diferencias culturales. Uno de los principales problemas entre ellos es la puntualidad, ya que, mientras que uno lo es excesivamente, el otro no es la para nada.

«Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española», decía en la entrevista la artista latina, provocando así las risas. El catalán, como deportista profesional que es, está acostumbrado a unos horarios muy estrictos y a seguir un plan, algo que está muy alejado de la vida de la de Barranquilla.

«Su mente está estructurada así y la mía… Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí, pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto», confiesa la artista. Además, Shakira señala que ella tiene un horario de trabajo muy distinto, puesto que puede hacerlo un miércoles que un domingo: «Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo». ¿Será este el único aspecto que hace discutir a la pareja o habrá alguna otra diferencia cultural?