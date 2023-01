‘Servir y proteger’, capítulo 1371: Yolanda consigue superar la pérdida de Iván

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y durante muchos años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más ha sorprendido a sus seguidores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1370 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Claudia Miralles se ve incapaz de tomar una decisión.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 1371 de Servir y proteger. Así pues, observamos cómo Noemí trata por todos los medios de buscar una salida para evitar que Saúl pise la cárcel. Éste, por su parte, toma una decisión de lo más drástica que deja sin palabras a su propia madre.

A pesar de todo, este paso adelante del joven se convierte en una auténtica desgracia para Lorenzo. ¡No estaba en sus planes! Lidia y Hanna por fin han llegado a un acuerdo en cuanto a la decisión de contraer matrimonio. Todo ello mientras Yolanda les hace saber que tiene una noticia para ellas.

La reacción de Lidia es la que esperábamos. La que nos ha sorprendido es la de Yolanda. ¡Por fin está volviendo a ser ella misma! Aunque el plan sigue siendo muy arriesgado… 😕 @TdeBlume @NataliaRo92 #ServiryProteger pic.twitter.com/TXn72TdZut — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 11, 2023

Y es que la agente de policía por fin ha logrado superar la muerte de Iván. ¿Cómo lo ha logrado? Ayudando a Miguel a recuperar a Blessing. Una noticia que, como era de esperar, ha llenado de felicidad a Lidia y a Hanna, que no se pueden sentir más orgullosas de su amiga y compañera. ¡Por fin lo ha logrado!

Claudia Miralles, por su parte, todavía no ha tomado una decisión respecto a su futuro profesional. La policía, por su parte, parece haber encontrado un testigo que podría dar detalles sobre el aspecto de La Sombra. Todo ello mientras Miguel no ha tardado en proponer a Carol que se vaya junto a él.