No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado jueves 31 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1183 donde vimos que la policía de Distrito Sur ha descubierto para quién trabajaba Isaías.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1184 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando en la comisaría de Distrito Sur han aprovechado esa ventaja que tienen sobre Argos para tratar de atraparlo. Es la única posibilidad que tienen, por lo que deben aprovecharla al máximo.

Iker Lemos, Claudia Miralles y Félix Durán, bajo la supervisión del CNI, han preparado una operación trampa para tratar de atrapar, de una vez por todas, al hacker. Lidia y Néstor, por su parte, por fin han conseguido localizar a Mirza. Lejos de que todo quede ahí, han llevado a cabo un interrogatorio para poder salir de dudas.

El caso Argos cada vez es más grande y complicado y requiere de soluciones peligrosas y arriesgadas. Otra vez entrarán en la boca del lobo. Los #Sypers estamos ya un poco escarmentados de este tipo de operaciones… #ServiryProteger pic.twitter.com/ESKtFolfyO — Servir y Proteger (@SyP_tve) March 31, 2022

María no ha dudado un solo segundo en apuntarse a un curso de cocina. Eso sí, continúa sin poder afrontar todos los efectos emocionales que ha conllevado el disparo que sufrió en la joyería de Quintero. A pesar de los esfuerzos de Néstor Cepeda para que sea consciente de la situación, la mujer no reconoce que está sufriendo estrés postraumático.

A pesar de que Víctor Salas está convenciendo a Fernando Quintero de que no hay nadie tras Osman, el empresario sigue empeñado en esa idea. Lejos de que todo quede ahí, continúa presionando a su mano derecha para que encuentre a esa otra persona. Yolanda, por su parte, tiene claro que no confía del todo en Clara por lo que traza un nuevo plan para salir de dudas antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.