Sebastián Yatra “se enfada” con Pablo López tras su traición en ‘La Voz Kids’

La Voz Kids continua arrasando en Antena 3 con su horario prime time y, como ya comienza a ser habitual, un nuevo encontronazo entre los coaches ha tenido lugar. Y es que, en el último programa, los artistas tuvieron la oportunidad cada uno de «robar» a los jóvenes que no fuesen elegidos desde el principio en las batallas. Una competición donde Sebastián Yatra no pudo evitar enfadarse.

La regla básica era que cada artista tan solo podía coger a uno de los participantes, pero la competencia fue tal, que dio lugar a alguna que otra discrepancia. Por su parte, las tres niñas del equipo de Aitana, llamadas Claudia, Roberta y Oihan, cantaron When The Party Is Over de Billie Eilish, siendo al final Roberta la seleccionada por la coach.

Entonces le tocó el turno a Antonio Orozco, asesor de Pablo López, que aconsejó al cantante ser rápidos porque Sebastián Yatra tenía en el punto de mira a uno de estos concursantes en su equipo. «Estamos todos preparados», avisó Lola Índigo, asesora de Sebastián Yatra.

Los artistas dejaron a parte la profesionalidad que tanto los caracteriza y sacaron a relucir su lado más competitivo. Por ello, optaron por jugársela con una carerra donde el primero que pulsase el botón tendría el derecho a «robar». Sin embargo, sucedió algo que nadie vio venir. Antes de que Eva diese paso a la señal de comienzo, Pablo López ya se había adelantado y había pisado el botón.

Un rápido movimiento que llevó a que el malagueño y Antonio Orozco se llevaran a Claudia a su equipo. «Has entrado y has iluminado el plató, hace falta gente como tú en todas partes», le dijo Pablo López a la niña. Al volver al plató, Pablo no dudó en abrazar sonriente a sus compañeros, siendo rechazado por Sebastián Yatra, quien se hizo para atrás.

«He salido un poquito antes, ¿no?», bromeó al ver el enfado del colombiano. «He de decir que yo a Pablo lo amo y me encanta que Claudia esté en su equipo, pero ha habido un poco de trampa», comentaba Aitana al respecto. Fue entonces cuando Sebastián se sinceró y dijo: «Hubo trampas». Unas acusaciones que el intérprete de El patio respondió con su característico humor.

«No he hecho trampas, pero es que me he comprado unas deportivas nuevas…», se excusó sonriendo López. «Eva ha dicho ‘preparados’ y yo estaba ya con la niña y la familia», agregó. Palabras con las que provocó la risa de todos en el plató. Y es que, dicen que en el amor y en la guerra todo vale, por lo que en la música no iba a ser menos.