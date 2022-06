‘Sálvame’: Alonso Caparrós estalla contra Kiko Hernández tras este comentario

Los problemas personales del colaborador de Sálvame, Alonso Caparrós, le terminaron por alejar de todas las personas a las que más quería. Sin embargo, poco a poco, comenzó un tortuoso camino en el que tomo el perdón como bandera, donde se redimió y consiguió reconducir su vida.

Sin desviarnos mucho de la temática del problema, la pasada emisión del programa, hablaron de los problemas que rodean a la familia Cano. Alonso comentó que no lograba comprender por qué no llevaban todo esto en privado, a lo que su compañero, Kiko Hernández, le ha respondido seguidamente: “¿Por qué no lavaste tú los trapos sucios de tu familia en privado?”.

En primera instancia, Alonso ha optado por ignorar el comentario de su compañero, aunque al rato terminaba por explotar: “Lo quiero decir y no me voy a callar. Lo de mi familia fue un episodio ya pasado y creo que he tenido… he demostrado que no quiero vivir de eso, como hace otra gente”.

Lejos de concluir su alegato sobre el problema al que tuvo que hacer frente, continuó expresando su punto de vista acerca de la situación: “He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirles perdón a ellos, hacerlo a través de un libro y recuperar a toda mi familia. No tiene nada que ver lo que hacen los Cano, los Mohedano… conmigo. Lo de mi familia no venía a cuento y por ahí no voy a pasar”.

Visiblemente emocionado, Alonso Caparrós continuó relatando como ha sido el proceso de obtener el perdón de su familia: “Me ha costado muchísimo recuperar a mi familia. Mucho aprender a pedir perdón. Mucho entender cosas. Ha sido un esfuerzo de superación. No me duele tanto si lo mencionamos en una reunión o algo. Pero lo malo es que luego esto se extienda a las redes sociales. No me apetece que escriban a mis padres, que escriban a mi hija…”.

De igual manera, el colaborador de Sálvame ha querido dejar claro que, si no ha vuelto hablar del tema hasta ahora, ha sido gracias a una promesa que le hizo a Mila Ximénez: “Se lo prometí a Mila. Le prometí que no permitiría que nadie de mi familia volviera a estar en el candelero”.