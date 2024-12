Que el clan Pantoja está completamente roto y poco se puede hacer para recuperar la relación entre Isabel Pantoja y sus hijos es algo que se conoce desde hace tiempo, pero nadie esperaba que la cantante hubiese llegado a poner motes a sus propios hijos. Tras salir a la luz los motes con los que se conocía en Cantora a los colaboradores y presentadores de Sálvame, ahora se conocen los que habría puesto Kiko Rivera y a Isa Pantoja. Lejos de ser cariñosos, lo cierto es que no hacen más que dejar claro que una reconciliación está más lejos que nunca. Tras saberse que la cantante intentará evitar que sus retoños reciban su herencia y hará lo posible para que solo reciban la legítima, que es la parte obligatorio, se suman los episodios que ha denunciado Isa P que vivió durante su niñez y adolescencia tras su adopción.

Ha sido la periodista Leticia Requejo, del programa TardeAR, la que ha destapado la última polémica del clan más famoso de España (con permiso de los Campos). Sería Agustín Pantoja el que participaría también en este juego y los llamaría así con su hermana. «Agustín y Pantoja, cuando hablan de Isa Pi, se refieren a ella como ‘Pocahontas’. Y, más por parte de su tío, ‘Betty, la fea’», asegura la colaboradora de Ana Rosa Quintana en las tardes. Tampoco se libra Kiko, que también ha roto relación con su madre y no ha podido evitar que hablen de él en unos términos que más se esperarían de su peor enemigo. A él le llamarían ‘Pavarotti’ (por su carrera como cantante) y ‘el dj’, algo que utilizan de forma despectiva.

Esta noticia sale a la luz solo unas semanas después de que se sepa que la cantante volverá a ser abuela, ya que Isa está embarazada tras haberse casado con Asraf. No ha habido comunicación tras la buena noticia y no parece que tenga pensado ejercer de abuela en los próximos meses.

Los otros motes que ha puesto Isabel Pantoja

Pero sus hijos no son los únicos que han sufrido las bromas de la cantante y su hermano, ya que su odio hacia la prensa también se ha visto reflejada en nombres que han puesto a varios periodistas. Las Mellis, coristas y amigas durante años de la cantante, ya dejaron caer en varias ocasiones que conocían los nombres con los que ‘bautizaron’ a los colaboradores de Sálvame, pero prefirieron contárselos a Kiko Matamoros y no decirlos a cámara.

El colaborador sacó la lista completa hace semanas en Ni que fuéramos shhh, aunque prefirió guardarse el de Jorge Javier Vázquez por ser demasiado homófobo. La lista es la siguiente:

María Patiño: ‘la enana’

Mila Ximénez: ‘la ginebra’

Chelo García-Cortés: ‘José Antonio’

Kiko Matamoros: ‘el ciego’ (por sus problemas de visión)

Sorprende que Isabel y Agustín no respeten a dos periodistas que han sido aliados, o siguen siendo, como Antonio Rossi y Chelo. Matamoros también dejó claro que Lydia Lozano no tenía mote alguno por no ser de su interés y que la única que se salva es Belén Esteban, de la que tienen muy buena opinión por ser amiga de Anabel Pantoja.