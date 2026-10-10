La música española llega pisando fuerte a los Latin Grammy 2026. La Academia Latina de la Grabación anunció el pasado 16 de septiembre la lista de nominados de esta edición, cuya gala se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Rosalía vuelve a ser, una vez más, la gran protagonista. La catalana suma siete nominaciones gracias a LUX, su último trabajo, que opta a álbum del año y mejor álbum de música alternativa. Además, La Perla compite en grabación del año, canción del año y mejor canción pop, Memória lo hace en mejor canción en lengua portuguesa y Sauvignon Blanc, en mejor vídeo musical de versión corta. Con estas cifras, empata en lo más alto con Karol G, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, solo por detrás del productor mexicano Edgar Barrera, que lidera con diez nominaciones en total.

Pero Rosalía no está sola ni mucho menos. Alejandro Sanz y Pablo Alborán se verán las caras en Mejor álbum pop contemporáneo con ¿Y Ahora Qué + ?, y KM0, respectivamente. Leiva consigue dos nominaciones con Hasta Que Me Quede Sin Voz, en mejor canción pop/rock y mejor vídeo musical de versión larga, y Bad Gyal también firma un doblete: mejor álbum de música urbana por Más Cara y mejor interpretación de reguetón por Choque. En el terreno urbano también destaca Quevedo, que opta a mejor canción urbana con Yo y Tú, y Kase.O, nominado a mejor canción de rap/hip hop por Mono. Completan la lista Mago de Öz, en mejor álbum de rock por Malicia, y Teo Planell, que competirá precisamente con Rosalía en mejor álbum de música alternativa por Demian. Toda una representación que confirma el gran momento actual que vive la música española a nivel internacional (y nacional, por supuesto).

Violeta Hódar y el flamenco, entre las sorpresas

Una de las grandes sorpresas es Violeta Hódar, exconcursante de Operación Triunfo 2023, que recibe su primera nominación. Lo hace en mejor interpretación de música electrónica gracias al remix que el productor Bronquio ha hecho de su tema III. Ojalá!

El flamenco también tiene una presencia destacada, con cuatro nominados españoles en la misma categoría. Mejor álbum de musica flamenca, Yerai Cortés por Popular, José Mercé por su disco dedicado al repertorio de Manuel Alejandro, Mayte Martín por In Illo Tempore y Mercedes Luján por Origen & Revolución. Además, Niña Pastori opta a mejor álbum tropical con Color Fania, y la argentina afincada en España Nathy Peluso a mejor álbum de Salsa con Malportada.

La lista se completa con Alex Conde, en jazz, por Paco de Lucia Music For Big Band; Josep Vicent, en música clásica; Fernando Velázquez, por la banda sonora de Las Muertas, la cineasta Carla Simón, en vídeo de versión larga por FLAMENCO, y Belén Aguilera, en mejor diseño de empaque por Anela.