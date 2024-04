Rodolfo Sancho confirma cómo es la situación de su hijo en prisión: «Hay hacinamiento»

Mientras el juicio a Daniel Sancho ha comenzado en Tailandia, en España se vive con más atención esta noticia gracias a la primera entrevista concedida por Rodolfo Sancho. El actor ha contado cómo fue su primer encuentro con su hijo en la cárcel y cómo es realmente su vida en prisión.

La detención del chef fue un mazazo para toda la familia, una noticia que llegó de la forma más inesperada después de pensar que estaba en un viaje en el que el colombiano no estaba presente. Fue en ese mismo momento cuando supo de su existencia, ya que hasta entonces nunca había oído hablar de él.

Su primer encuentro en la cárcel de Tailandia

Tras poder hablar con su hijo, Rodolfo Sancho se preparó durante algunas semanas para poder viajar a Tailandia con el asesoramiento necesario, hasta entonces pudieron hablar por videollamada. Una vez aterrizó, las emociones le hicieron ponerse nervioso, especialmente cuando se encontró con la prensa a las puertas de la cárcel de Koh Samui.

«Siempre hay un poco de nervio, sí. Pero iba más a la lucha que poseído por el nervio. Si estoy poseído por los nervios no soy funcional, no puedo ayudar, no puedo hacer lo que tengo que hacer», así ha explicado el pequeño encontronazo que tuvo con los periodistas antes de la visita. Una vez salió, se detuvo ante las cámaras y pidió perdón a los presentes.

La primera vez que se pudieron ver cara a cara fue muy especial: «Él estaba cargado (asegurando que estaba nervioso) y enseguida le dije ‘tranquilo, he formado un equipo maravilloso, vamos a poder luchar por esto’. Pese a que trató de mantener la calma y darle seguridad, como es lógico fue un día muy complicado en su vida: «Dentro de que fue duro y tenso todo, lógicamente, y duro ver a Daniel en esa situación…».

Rodolfo Sancho desvela la situación de Daniel en la cárcel

El actor ha dado algunos detalles importantes sobre la vida que tiene su hijo dentro de la cárcel después de que haya muchos rumores y dudas sobre ella. Para él, como padre, lo más importante es que «es una cárcel que llaman muy amable en ese sentido. Esa tranquilidad la tuve desde el principio», destacando que lo más importante es que «no haya violencia en ella».

Confirma que, efectivamente, las condiciones son las mismas que en un centro penitenciario español. «Duermen en el suelo, bueno en una especie de colchonetas pero es porque los tailandeses duermen en el suelo… eso es cultural», así deja claro que no hay camas, aunque no se trata de ningún tipo de castigo.

Aunque en todo momento durante su entrevista en HBO Max trata de no lanzar grandes críticas al sistema penitenciario tailandés -algo que podría perjudicar a la hora de la sentencia- no oculta que hay problemas. Confirma que sí hay «hacinamiento, hay mucha gente», pero que ese no es el peor de los problemas a los que se enfrenta su hijo.

Tal y como desveló el programa TardeAR, la imagen del cocinero es muy distinta desde que entró en prisión, ya que se rapó por completo. La razón para deshacerse de su larga melena rubia fue para evitar contagios de piojos, motivo por el que es obligatorio hacerse un corte de pelo una vez entras en prisión.