Televisión Raquel Sánchez Silva protagoniza un duro enfrentamiento en ‘El conquistador’: «¡Mírame cuando te hablo!»

Los dos primeros episodios de El Conquistador han llegado con notable éxito a las noches de La 1, un reality de aventuras que ha sorprendido a los espectadores por su extrema dureza que nada tiene que ver con Supervivientes. Raquel Sánchez Silva ha sabido adaptarse al formato y no ha dudado en protagonizar el primer gran enfrentamiento con uno de los concursantes dejando claro que los presentadores son los que mandan.

Tras un estreno marcado por los saltos desde un acantilado, después de los cuales hubo varios abandonos por culpa de los fuertes golpes que sufrieron, la del martes la protagonizaron las temidas cacatas. Estas arañas de aspecto muy parecido al de las tarántulas protagonizaron la prueba más polémica de la noche del martes.

Además de la sorpresa que despertó entre los espectadores esta prueba, la atención se centró en la polémica que protagonizaron Eusebi, del equipo azul, y Cesc Escolà, capitán de los rojos. Un moviento en el último momento provocó que Cesc metiera la última araña fuera de tiempo, por lo que no dudó en protestar de forma airada.

Vaya momentos nos ha dado el juego de las Cacatas. #ElConquistadorRTVE @La1_tve pic.twitter.com/kIXSUR7DMJ — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 12, 2023

Escolá no dudó en calificar de ilegal el movimiento, provocando una tensa discusión porque la prueba se decidió por solo una araña de diferencia. Julian Iantzi trataba de poner paz, pero no lo conseguía y el enfado se centró en su compañera.

«A mí se me ha tachado todo el rato, y has sido tú Raquel, que si Montoya descalificado. Y estaba Eusebi haciendo lo que quería», reprochaba el concursante del equipo rojo. En ese momento la presentadora no dudó en contestarle de forma muy contundente: «En la parte de los túneles, hasta que habéis interpretado lo que se podía hacer y lo que no, tú has lanzado cacatas, habéis desplazado a las cacatas soplándolas…».

Montoya decidió no mirarle a la cara mientras le explicaba lo sucedido, lo que hizo enfadar más todavía a Raquel Sánchez Silva: «Mírame cuando te hablo. Me miras. Todos habéis hecho cosas en ese juego y yo estoy allí, y lo vas a ver». En ese momento Iantzi zanjó el encontronazo con su habitual dureza que los espectadores vascos de El Conquistador del Caribe ya conocen de sobra: «Tenéis que competir y del resto nos encargamos nosotros. Ya está».