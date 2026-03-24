Quién es Xavier Deltell: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

No es ningún secreto que Xavier Deltell, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores y humoristas más reconocidos de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, a lo largo de su carrera, ha formado parte de numerosos proyectos con los que ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria de Xavier Deltell, sin dejar de lado diversos aspectos de su ámbito personal, como son su edad, su pareja y de dónde es, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria de Xavier Deltell

Nacido el 24 de febrero de 1958 en Lérida, Xavier se licenció en Derecho y Graduado Social. A pesar de todo, no es ningún secreto que lo que más le ha llamado siempre la atención es el mundo del espectáculo. Fue entonces cuando en 1975 comenzó su andadura en los medios de comunicación, fichando como locutor de radiofórmula en la Cadena COPE.

Tras varios años de éxito, el humorista dio el salto a la que entonces era llamada Radio Barcelona (actual Cadena SER), donde se le brindó la oportunidad de dilatar aún más su cada vez más notoria carrera como showman. Todo fue mucho más allá cuando formó parte del elenco habitual de Efectos secundarios de TV3, donde forjó grandes amistades como es el caso de Andreu Buenafuente y Toni Clapés.

El enorme éxito cosechado en la televisión autonómica catalana hizo posible que Xavier Deltell estuviera entre los debutantes en Crónicas marcianas (1997). Fue en este programa, presentado por Xavier Sardá, donde el cómico acentuó aún más su peculiar forma de interactuar con el invitado. Hasta tal punto que sus entrevistas no dejaban indiferente a nadie.

La popularidad que fue adquiriendo le brindó la posibilidad de participar en otros tantos programas a lo largo de su historia, como es el caso de Sé lo que hicisteis, ¡Mira quién baila! o, incluso, MasterChef Celebrity. Por si fuera poco, también hemos podido verle de forma esporádica en otros tantos proyectos como son La hora de José Mota, Nadie es perfecto o Me lo dices o me lo cantas. En cuanto a películas, ha formado parte del elenco de Operación Gónada (2000) y en varias películas de la saga Torrente. En cuanto a series, es quien da vida al abogado José Ignacio en La que se avecina.

Su vida personal

A pesar de ser un exitoso humorista y actor, lo cierto es que siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano y con total discreción. Hasta tal punto que es un misterio si tiene mujer o hijos. Lo que sí se sabe es que en 2022, durante su participación en MasterChef Celebrity 7, tuvo un gran acercamiento con María Zurita. Hasta tal punto que llegó a conocer a su hijo Carlos. De hecho, ambos se convirtieron en protagonistas de la edición porque, en cada entrega, no solamente sorprendían a los miembros del jurado del talent culinario, sino también a los espectadores.