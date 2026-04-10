Quién es Sole Giménez: su edad, su pareja, hijos, de dónde es y sus canciones más famosas

Tu cara me suena regresa a Antena 3. El popular formato vuelve, con muchas novedades, y lo hace de la mano de nuevos participantes. Tras 15 años imbatible en su franja horaria, el programa regresa con una nueva edición. Una lista de participantes que promete no dejar indiferente a nadie y donde la audiencia podrá ver a celebridades como Sole Giménez. La cantante, autora y compositora aterriza en el formato dispuesta a darse a conocer un poco más, sacar a relucir su lado más divertido. Una aventura que ha aceptado con mucha emoción y con la que ha dejado claro que irá a por todas. Por ello, teniendo en cuenta este gran estreno, realizamos un repaso por el lado más profesional y personal de la artista.

Su carrera profesional

Nacida el 27 de febrero de 1963 en París, Francia, Soledad Giménez Muñoz es una artista conocida públicamente como Sole Giménez. Siempre sintió una profunda conexión con el ámbito musical, motivo por el que apostó por dedicarse profesionalmente a ello. En 1968, su familia decide mudarse a España. Por ello, su vida empieza a tener otro rumbo. Comenzó a cantar a los 11 años y, desde entonces, no ha parado. Y es que lleva 40 años labrando su carrera artística.

A lo largo de su profesión, ha tenido la oportunidad de vivir numerosas experiencias. De hecho, en sus inicios, fue cantante del grupo Presuntos Implicados, donde trabajó durante veintitrés años. Pero, llegó el momento en el que sintió que quería labrar su carrera en solitario. Hasta la fecha, la artista ha lanzado numerosos proyectos discográficos al mercado, tanto como miembro de la agrupación como en solista. Algunos de sus temas más conocidos son Como hemos cambiado, Alma de Blues y Mi pequeño tesoro.

El talento de Sole Giménez no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, también ha despertado la admiración de muchos compañeros del medio. De esta manera, a lo largo de su carrera, ha podido realizar colaboraciones musicales con artistas de la talla de Joaquín Sabina, María Dolores Pradera, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Herbie Hancock, Ana Torroja, entre muchos otros. Por otro lado, y lejos de centrarse únicamente en la música, también ha ejercido como profesora de canto, en 2011, en la Berklee School of Music de Valencia. Asimismo, formó parte del Consejo Valenciano de Cultura desde 2014 al 2018. Desde 2024, es presidenta de la Academia de la Música de España.

Su lado más personal

En redes sociales, Sole Giménez siempre intenta mantener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 46.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también sobre momentos que marcan sus días. Asimismo, se dirige a sus fans como «familia». Un gesto con el que demuestra lo importante que son sus seguidores para ella.

Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que está casada. En pleno ascenso al éxito, se casó con el alemán Thomas Engel. Juntos dieron la bienvenida al mundo a sus dos hijos, Alba y Álvaro. Siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero es de conocimiento público que su hija ha apostado por seguir sus pasos en la música y su hermano, Juan Luis, fue miembro de Presuntos Implicados.