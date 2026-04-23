Quién es Nuria March: su edad, su pareja, su hijo, de dónde es y por qué es famosa

Nuria March es uno de los nombres que, sin lugar a duda, ha marcado la prensa del corazón. En sus inicios, compaginó su carrera de Turismo con su pasión por el mundo de la moda. Pues, no solo llegó a ser una modelo muy frecuente en el medio, también se convirtió en la imagen de numerosas marcas publicitarias. Unos primeros pasos que la ayudaron a hacerse un hueco en una industria tan complicada como lo es la de las celebrities. «Las maniquíes éramos muy pocas, trabajábamos todos los días y nos trataban como a reinas. Hubo una época en la que hice casi todos los anuncios de televisión», comenzó explicando en una de sus entrevistas.

«Los de leche Pascual, por ejemplo. Yo era una joven madre de familia que ponía el desayuno a mis niños», contó a La Voz Digital. A pesar de todo, ella nunca se rindió. De hecho, tiempo después, estudió Comunicación Audiovisual. Una formación que le permitió trabajar con grandes marcas y crear la suya propia. Nuria March Comunicación aterrizó en el mercado y lo hizo como uno de los mayores sueños de Nuria March. La empresaria ha ido creciendo, poco a poco y con el paso del tiempo, en el sector. Actualmente, en pleno 2026, es directora de su propia agencia de comunicación, especializada en lujo y lifestyle. Una empresa que ha colaborado con importantes marcas.

Su lado más personal

Nacida en Madrid, se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Nuria March, pero muchos medios de información indican que nació en la década de los 60. En lo personal, en los años 90 se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón debido a que se casó con Jaime Martínez-Bordiú, uno de los nietos de Franco, en 1995.

Un matrimonio que la convirtió en toda una celebrity de la época. Y es que, era invitada a todos los eventos destacados e importantes de la alta sociedad. Asimismo, la empresaria y Jaime Martínez-Bordiú tuvieron un hijo juntos. Un pequeño al que llamaron Jaime. Pero, en el 2001, la pareja optó por divorciarse. Fue en el 2007 cuando ella se volvió a casar y lo hizo con José María Pasquín, directivo de la firma de moda Hackett.

Tras ocho años juntos, la pareja decidió separarse. No fue hasta el pasado junio del 2022 que Nuria March volvió a pasar por el altar, con celebración en Londres. Actualmente, está casada con George Donald Johnston III. Por otro lado, en redes sociales como Instagram, la empresaria intenta tener un contacto cercano con su público. Hasta la fecha, acumula más de 70.000 seguidores y le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y algunos de sus viajes.