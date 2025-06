¿Quién ganó ‘La Casa de los Famosos Colombia 2025’ y cuánto dinero se ha llevado?

La Casa de los Famosos Colombia 2025 se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva colombiana. Y es que, el formato ha logrado conquistar a la audiencia con las vivencias de sus concursantes dentro de la famosa casa. Una versión parecida a lo que conocemos en España como Gran Hermano y que no para de subir en audiencia. Y es que, es tanta la popularidad del reality que, gracias a la difusión de las redes sociales, ha conquistado al público internacional. Pero, como toda buena historia que se precie, esta también tuvo que tener su final. Por ello, la pasada noche del 9 de junio, RCN emitió su gran gala final. ¿Quién fue el ganador de la edición?

Tras numerosas semanas de concurso, el público de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló su sentencia final. Andrés Altafulla se convirtió en el ganador de la segunda edición del concurso de convivencia. Y es que, su autenticidad, carisma y perseverancia le otorgaron un porcentaje del 51.84% en el televoto de la audiencia. Una victoria que se disputó con Melissa Gate, que obtuvo el 44.08% de los votos, Emiro Navarro, que obtuvo el 2.32%, y ‘La Toxicosteña’, que fue la menos votada con 1.10%. Una victoria donde quedó claro que el cantante barranquillero logró ganarse el corazón del público. Pues las diferencias entre los porcentajes eran notables.

Al parecer, el artista llevaba más de 15 años intentando hacerse un hueco en la industria del entretenimiento. Una labor que no siempre obtuvo los resultados esperados. Pero, ha sido su fichaje por La Casa de los Famosos Colombia 2025 que ha obtenido el trampolín de popularidad que tanto esperaba.

Por ello, completamente agradecido con la audiencia, no pudo evitar emocionarse al saber que había ganado el reality. «Gracias, Dios. Gracias a mi familia. Gracias a Colombia y a mis panas», dijo arrodillado. De esta manera, Altafulla ha apagado las luces de la casa como el gran campeón.

¿Cuánto dinero se ha llevado el ganador de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2025’?

El ganador del programa se ha embolsado un total de 400 millones de pesos. Una jugosa cantidad económica que se traduce al euro como 85.110,60 €. Así pues, y según confesó en el canal de RCN, ya tiene muy claro lo que hará con el dinero del cheque. Y es que, este premio le ayudará a seguir trabajando en su carrera artística. Además, ayudará a su familia y cumplirá los deseos que tanto tiempo lleva queriendo cumplir.

«Yo creo que el premio lo voy a destinar a lo que siempre he querido, lo que siempre he soñado», comenzó diciendo Altafulla emocionado. «Como muchos ya saben, soy cantante, y ha sido un camino largo y complicado. Llevo 15 años luchando por este sueño. No ha sido fácil: he tocado muchas puertas, como los testigos de Jehová», agregó con humor. «Y aunque ha sido una carrera hermosa, también ha tenido momentos muy duros. Y sí, se necesita dinero, eso no es un secreto para nadie», concluyó. Unas palabras por las que ha sido aplaudido.