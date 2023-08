The Eras Tour, la nueva gira mundial de Taylor Swift, pasará a la historia. Y no solo por haber roto todos los récords de taquilla, sino también por la cantidad de momentos surrealistas que está dejando, y eso que la gira aún no ha salido de Estados Unidos.

El pasado fin de semana, se produjo el fenómeno llamado Swift Quake. Es decir, los fans de Taylor Swift fueron responsables de generar actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2,3, tal y como informó la sismóloga Jackie Caplan-Auerbach.

Los datos se registraron durante los conciertos. del pasado 22 y 23 de julio de la gira The Eras Tour en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington. De esta forma, el Swift Quake fue comparado con el Seast Quake de 2011, cuando los fans de los Seattle Seahawks estallaron después del touchdown del corredor Marshawn Lynch.

Tal y como ha informado The New York Times, Caplan-Auerbach, que trabaja como profesora de geología en la Universidad de Western Washington, vio la comparación en un grupo de terremotos del Noroeste del Pacífico que modera en Facebook e inmediatamente se puso a trabajar.

Cabe destacar que la diferencia de magnitud entre Beast Quake y Swift Quake es de solo 0,3, sin embargo, Caplan-Auerbach no dudó en señalar que los Swifties superan a los fans de los Seahawks. “La sacudida fue dos veces más fuerte que ‘Beast Quake’”, explicó para el citado medio. De esta forma, Taylor Swift continúa haciendo historia.

Taylor Swift fans have caused shaking that’s equivalent to a 2.3 magnitude earthquake during the Seattle concert by jumping up and down during the concert. The greatest motion of the «Swift Quake» was recorded during the songs Blank Space and Shake It Off.pic.twitter.com/qL8H2jmJuV

— Information Worldwide (@InfoEarthwide) July 30, 2023