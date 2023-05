‘La Promesa’, capítulo 98: Alonso afronta una conversación pendiente con Manuel

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 97 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Cruz empieza a tener serias dudas sobre Elisa tras su cercanía a Alonso.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 98 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la presencia de la Baronesa de Grazalema ha provocado que el día a día de Cruz se convierta en un auténtico infierno. No solamente le ha quitado el dinero de su padre, sino que parece estar dispuesta a quitarle a su marido.

La marquesa no es la única que siente que Elisa es una amenaza, ya que Lorenzo ha tenido un fortísimo enfrentamiento con ella. De hecho, no tarda en acusarla de haber seducido a su suegro, el Barón, para quedarse con toda su fortuna. Aun así, es cierto que no se saben muchos detalles de la relación que había entre ellos y el motivo por el que le dejó gran parte de su dinero.

«Baronesa, usted es una buscona que engatusó a mi suegro para quedarse con su dinero.» Y se queda más ancho que largo. No te pierdas #LaPromesa, mañana a las 16:30 en La1 y @rtveplay ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/9cm5Sejjjv — La 1 (@La1_tve) May 18, 2023

Catalina ha regresado de Cádiz, pero lo ha hecho con malas noticias. Y es que el Barón no fue tan generoso con la marquesa como todos esperaban, ya que el palacio se encuentra en un estado lamentable. Por lo tanto, su venta resulta prácticamente imposible. Mauro ha confesado a Lope que María está tremendamente molesta con él por su comportamiento.

Por lo tanto, el cocinero parece no tener ni la más remota idea de cómo demostrarle todo lo que siente. Es entonces cuando Mauro le recomienda que sea sincero y se deje llevar por lo que siente. Alonso, finalmente, ha afrontado esa conversación que tenía pendiente con Manuel. Ahora que está casado, es el momento de enfrentarse a sus responsabilidades como heredero del marquesado de Luján.

Entre otras tantas cuestiones, está olvidarse de su pasión por la aviación. Es entonces cuando Manuel le propone algo realmente inesperado: volar con él. ¿Aceptará, sabiendo cuáles son las consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.