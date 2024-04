‘La Promesa’, capítulo 338: Lorenzo exige a Pelayo que le pague todo el dinero que le debe

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 337 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jana y Manuel se muestran incapaces de perdonar a Abel tras haberles mentido, de esa forma, respecto al falso embarazo de Jimena. Aun así, el médico les hace una contundente advertencia.

La Marquesa de Luján da el paso de hablar personalmente con el Duque de los Infantes con el fin de ganar tiempo. Su objetivo es hacer todo lo que está en su mano para que Manuel no se marche a Madrid con Jimena. Es evidente que, tras conocer toda la verdad, se muestra profundamente decepcionada con la joven.

Candela, por su parte, se queda impactada al saber que Virtudes se está planteando marcharse de palacio por lo que decide tratar de convencerla para lo contrario. Rómulo y Pía se muestran convencidos de que el dinero no es de los señores, por lo que acuden a Petra en busca de una respuesta. Contra todo pronóstico, su respuesta les genera muchas más dudas.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 338 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jana y Manuel no tienen ni la más mínima idea de cómo actuar con Abel tras su última y sorprendente revelación. Catalina, por su parte, sigue completamente hundida tras el engaño del Conde de Añil.

Todo ello mientras Lorenzo no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para exigir a Pelayo que le pague todo el dinero que le debe. A pesar de que el negocio de las armas no ha salido como ambos esperaban. Margarita está harta de la actitud que está teniendo Martina con el Conde de Ayala.

En cuanto a Simona, no tarda en esforzarse todo lo posible para que su hija esté a gusto en palacio y, de esta forma, no se marche. Lope está dispuesto a hacer un regalo a Vera, por lo que pide consejo a las cocineras para tratar de encontrar el perfecto. Cruz da largas a los Duques de los Infantes mientras que Jimena continúa intentando averiguar quién es la mujer de la que Manuel está enamorado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.