‘La Promesa’, capítulo 320: Jimena reaparece por sorpresa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Tanto es así que se ha convertido en una de las series diarias que más éxito está cosechando. ¡Están haciendo un trabajo verdaderamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 319 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel no tarda en darse cuenta de que ha sido víctima de una encerrona que han organizado sus padres. Y todo para que haga una visita a Jimena en el palacio del Duque de los Infantes. El joven no tarda en estallar, como nunca, contra sus padres.

Lorenzo no tarda en reunirse con Cruz para hacerle saber que se está equivocando muchísimo con la actitud que están teniendo con Manuel. El Conde de Ayala, por su parte, sigue el consejo de Alonso. Es por eso que no ha tardado en hacer una petición muy concreta a Margarita, y es que sea su acompañante en la recepción de los Marqueses del Palmar.

Este gesto, inevitablemente, ha sentado muy mal a Petra. En cuanto a Virtudes, observamos cómo se siente tremendamente optimista ante la posibilidad de ser contratada en palacio. Aun así, Simona ha querido ponerle los pies en la tierra, dejándole saber que no va a ser algo tan sencillo como ella imagina.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 320 de La Promesa. Así pues, observamos cómo las conversaciones entre Alonso y Curro han provocado que salgan a la luz numerosos secretos tanto de Dolores como del Marqués de Luján. Jana, por su parte, ha hecho una petición a su hermano: estar presente la próxima vez que hablen juntos.

La Marquesa de Luján ha dado una orden muy concreta a Petra. ¿En qué consiste? En que destroce el vestido de Catalina. Es entonces cuando el Conde de Ayala le hace una firme petición: que obedezca para que Cruz no sospeche de sus planes. Pelayo, por fin, reúne el valor suficiente para enfrentarse a la situación.

De esta forma, le pide que Lorenzo entre en el negocio de las mermeladas. La reacción de la joven no tarda en llegar. María Fernández, por su parte, se muestra profundamente feliz tras la cena sorpresa que le ha preparado Salvador. En cuanto a Jana, vemos cómo deja claro a Abel que no le usó para dar celos a Manuel, mientras que éste se queda completamente sin palabras al ver reaparecer a Jimena. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.