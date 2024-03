‘La Promesa’, capítulo 319: Ayala hace una inesperada petición a Margarita

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que RTVE ha acertado de lleno con este proyecto que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 318 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alonso ha decidido seguir hablando con Curro de esa mujer que estuvo a su lado en uno de sus momentos más duros, que no es otro que la muerte de doña Carmen. Aun así, no le ha desvelado su nombre.

Por si fuera poco, observamos cómo el joven desvela a Jana las últimas novedades respecto a su investigación. La doncella, lejos de agradarle la noticia, hace una contundente petición a su hermano: debe sonsacarle aún más información para tratar de conseguir resolver todas sus dudas a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, Curro tiene una intensa conversación con Martina. Es entonces cuando la joven le deja tremendamente claro que no existe ni una sola posibilidad de retomar su relación sentimental. Pelayo está siendo acosado por Lorenzo, que sigue insistiendo en entrar en el negocio de las mermeladas. El joven está tan agobiado que se ha planteado en contar toda la verdad a su prometida.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 319 de la exitosa serie diaria La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel no tarda en darse cuenta de la grave encerrona que han organizado sus padres para que haga una visita a Jimena en el palacio de los Duques de los Infantes. Como era de esperar, estalla contra los Marqueses de Luján.

Lorenzo no tarda en reunirse con Cruz para hacerle saber que se está equivocando, de lleno, con su actitud con Manuel. Todo ello mientras Ayala, siguiendo el consejo de Alonso, hace una firme petición a Margarita: que sea su acompañante en la recepción de los Marqueses del Palmar. Algo que, como era de esperar, no sienta nada bien a Petra.

Virtudes no puede evitar mostrarse profundamente optimista ante la posibilidad de ser contratada en palacio, pero Simona le hace saber que no va a ser tan sencillo. Salvador pidió ayuda tanto a Jana como a Lope para organizar una sorpresa a María Fernández. A pesar de todo, la joven tiene otras tantas preocupaciones que tienen una estrecha relación con Vera.