No es ningún secreto que Post Malone, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas más consagrados y que más está dando de qué hablar en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. En las últimas horas, el cantante estadounidense ha conseguido dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores. Estamos hablando de una de las noticias más esperadas hasta la fecha: la confirmación de las primeras fechas en Europa de su The BIG ASS World Tour. Recordemos que el cantante está a punto de comenzar en Estados Unidos una de las giras más impresionantes y espectaculares de su trayectoria. Ahora, ya sabemos que también cruzará el charco para dejarnos sin palabras con su show. Y si te lo estás preguntando… ¡Sí, pasará por España! Eso sí, solamente lo hará con un único concierto.

La fecha escogida para esta cita tan esperada para los seguidores de Post Malone en nuestro país es el 12 de septiembre de 2025. El artista estadounidense se subirá a uno de los escenarios más especiales y espectaculares: el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Por lo tanto, la ciudad condal acogerá este show, siendo uno de los más esperados de los últimos tiempos. Es un hecho que la música de Post Malone consigue llegar al alma de miles de personas, pero todo se incrementa cuando escuchas esas canciones en directo. Por lo tanto, se trata de una oportunidad verdaderamente única para disfrutar de un show impresionante y a la altura de lo que esperamos de este The BIG ASS World Tour del estadounidense. Ahora bien. ¿Cuándo van a salir a la venta las entradas? ¿Cuánto van a costar y qué zonas del estadio estarán disponibles? ¡Te contamos todos los detalles!

¿Cuándo y cómo comprar las entradas del concierto de Post Malone en España?

Para comenzar, debemos tener en cuenta que va a haber una preventa exclusiva para clientes de Santander SMusic, que comenzará el 19 de febrero a las 12:00 horas. La segunda tanda de entradas se activará el 20 de febrero a las 12:00 horas para aquellos usuarios registrados en LiveNation. Con posterioridad, desde el 21 de febrero a las 12:00 horas, se podrá acceder a la venta general de entradas. Es importante destacar que se pueden adquirir desde LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Qué tipos de entradas hay y cuánto cuestan?

Es fundamental tener en cuenta que al tratarse de un gran recinto y de ser un único concierto en España, es evidente que la demanda será bastante alta. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta los tipos de entradas que se van a poner a la venta y el precio de las mismas, para que así sea mucho más rápido el proceso de adquirirlas.

PL1 GOLDEN 125€ + 16,50€ gastos

PL1 GRADA 125€ + 16,50€ gastos

PL2 GRADA 90€ + 12€ gastos

PL3 PISTA 85€ + 11,50€ gastos

PL4 GRADA 80€ + 10,50€ gastos

PL5 GRADA 75€ + 10€ gastos

PL6 GRADA 65€ + 8,50€ gastos

VIP 1 – DELUXE BIG ASS LOUNGE VIP PACKAGE 575€ + 76,50€ gastos

VIP 2 – BIG ASS LOUNGE VIP PACKAGE 500€ + 66,50€ gastos

VIP 3 – BIG ASS EARLY ENTRY GC VIP PACKAGE 325€ + 43,50€ gastos

VIP 4 – BIG ASS EARLY ENTRY GA VIP PACKAGE 260€ + 34,50€ gastos

VIP 5 – BIG ASS PREMIUM TICKET VIP PACKAGE 325€ + 43,50€ gastos

No dejes pasar la oportunidad de ver en directo a Post Malone en España en una cita que, a buen seguro, interpretará grandes éxitos de su trayectoria profesional como son Better Now, Psycho, Sunflower o Circles, entre otros. ¡Estamos convencidos de que no te va a dejar indiferente, ni mucho menos!