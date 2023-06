Peso Pluma anuncia el lanzamiento de ‘Génesis’, su nuevo disco

Peso Pluma, el artista mexicano más escuchado del momento, y el que actualmente ocupa la primera posición en el top 50 global de Spotify, anunció este martes que estrenará su esperado nuevo disco, bajo el nombre de Génesis el próximo 22 de junio.

Génesis es el quinto álbum del mexicano. Un disco que contendrá un total de 11 canciones nuevas y en total serán 14 canciones las que lo compongan. Además, contendrá una canción titulada Lady Gaga, tal y como informó el propio artista en sus redes sociales.

El artista originario del estado de Jalisco, oeste de México, y cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, a sus 23 años se ha convertido en el artista del momento a nivel mundial. Por lo tanto, su nuevo disco es uno de los más esperados del año.

Por otro lado, cabe destacar que su nuevo disco contendrá colaboraciones con grandes artistas, de la talla de Jasiel Núñez, Junior, Eladio Carrión, Natanael Cano, Tito Double, Darey Castro y Edgardo Nuñez, Luis Conriquez, Gabito Ballesteros y Junior H.

Fue a principios de este mes de junio, cuando presentó la colaboración con el productor argentino Bizarrap, la cual alcanzó 15 millones de reproducciones en menos de un día, siendo un nuevo hito en su carrera, tars haberse convertido en un fenómeno musical en todo el mundo.

Con tan solo tres años en la industria de la música, Peso Pluma ha conseguido posicionar todas sus canciones entre las más escuchadas de las plataformas musicales a nivel internacional, siendo uno de los artistas más exitosos del momento. Por lo tanto, su nuevo disco, Génesis, será un éxito asegurado en todo el mundo.

Peso Pluma’s debut album ‘Genesis’ will be released next Thursday, June 22. pic.twitter.com/FhhDCMLx2x

— chart data (@chartdata) June 14, 2023