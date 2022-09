‘Pesadilla en el paraíso’: una concursante amenaza con abandonar

Pesadilla en el paraíso ha regresado un domingo más con su debate semanal y lo ha hecho con la inesperada noticia del posible abandono de una concursante. Los días pasan dentro del reality show de Telecinco y el estar alejados de los seres queridos comienza a pasarle factura a los participantes, una presión que no todos logran hacer frente con ánimos.

Dicha situación la ha experimentado recientemente Nadia Jémez, quien ha tenido un fuerte bajón emocional. La concursante no consigue adaptarse al reality y la situación comienza a superarla cada vez más. Por ello, se ha derrumbado con sus compañeros y les ha comentado que estaba pensando en abandonar el programa.

«Me está costando acostumbrarme, echo muchísimo de menos a mi familia, no me gusta bañarme en el rio, tanto mal rollo me está machacando la cabeza», explica la concursante a su compañera Alyson Eckmann. Y es que, al ver a Nadia envuelta en un mar de lágrimas, sus compañeros no pudieron evitar preguntar qué era lo que le ocurría.

«Está planteándose irse», explica Daniela a Víctor Janeiro y Marco Ferri. Tras ello, los concursantes intentan animarla, recordándole que su situación es solamente temporal y está formando parte de una bonita experiencia que no podrá repetir. «Piensa que esto es pasajero», le dijo el hermano de Jesulín de Ubrique.

«Piensa que luego sales y en la vida real dices: tenía que haber aguantado más», le comenta, por su parte, el italiano. Sin embargo, a pesar de los ánimos de sus compañeros, Nadia no lo tiene tan claro. «Ya lo sé, pero me quiero ir. Pasado mañana es el cumpleaños de mi pareja y luego el de mi madre», les explicó, completamente rota.