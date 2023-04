‘Pecado original’, capítulo 9 (Temporada 2): Zeynep y Alihan deciden recuperar el tiempo perdido

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 8 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep empieza a sentir muchísima tristeza al ver juntos a Alihan y a Hira. El malentendido de la joven con la habitación del empresario logra llevar la relación de éste con Zeynep a un nuevo lugar.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de un instante verdaderamente crucial. Y es que Yildiz permanece entre Kemal y Halit. Es más que evidente que, debido a las circunstancias, se ve en la obligación de elegir entre su lógica o sus emociones. ¿Qué decisión tomará después de todo?

Zeynep sorprende a dos nuevas parejas… ¡Ella interrumpió el beso entre Kemal y Yildiz! 😳#Pecado17Abr https://t.co/FhVTVMGfCs — Pecado Original (@PecadoriginalA3) April 17, 2023

Finalmente, hemos podido ver lo que sucede en el episodio 9 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep y Alihan, tras todo el sufrimiento, toman la firme decisión de estar a la altura de la felicidad que se merecen. Por lo tanto, se proponen recuperar todo el tiempo que han perdido.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Halit se ha enterado de toda la verdad y, como era de esperar, se ha vuelto completamente loco. Definitivamente, Yildiz no solamente ha perdido a Halit, sino también a Kemal. A pesar de todo, la joven no está para nada dispuesta a aceptar la derrota. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Pecado original’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.