‘Pecado original’, capítulo 10 (Temporada 2): Ender, en shock al enterarse del embarazo de Yildiz

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 9 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep y Alihan, finalmente, deciden estar a la altura de esa felicidad que tantísimo se merecen. Lejos de que todo quede ahí, se ha propuesto algo más: recuperar todo el tiempo perdido.

Por si fuera poco, observamos cómo Halit se entera de toda la verdad respecto a la relación que existía entre Yildiz y Kemal. Como no podía ser de otra manera, termina estallando. La hermana de Zeynep se da cuenta de que no solamente ha perdido para siempre a Kemal, sino también a Halit. Aun así, se niega a aceptar la derrota.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 10 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, vemos cómo Alihan y Zeynep, finalmente, están disfrutando al máximo de esa felicidad que tanto anhelaban. A pesar de todo, han tenido que hacer frente a los constantes desequilibrios por parte de Hira, así como las reacciones de Zerrin.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender no ha podido evitar quedarse sin palabras al saber que Yildiz está embarazada. Por lo tanto, podría llegar a perder su oportunidad con Halit. Por si fuera poco, vemos cómo la hermana de Zeynep está jugando con fuego respecto al supuesto embarazo, pero no tiene otra opción. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.