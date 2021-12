Hace tan solo un par de días, Belén Esteban fue la invitada estrella de ‘La Resistencia’. Una entrevista sorprendente, muy comentada y que desde luego no ha dejado indiferente a nadie. La colaboradora de ‘Sálvame’ se mojó en todos y cada uno de los temas que le iba proponiendo David Broncano. ¡Y se lo pasó en grande!

Como era de esperar, el presentador de ‘La Resistencia’ le hizo las dos preguntas míticas del programa. Entre ellas estaba la siguiente: “¿Cuánto dinero tienes en el banco?”. Belén Esteban, lejos de achantarse, respondió con total honestidad: “Entre 40.000 y 100.000 euros”. Además, dejó claro que si no tenía más dinero era porque lo había invertido en diversos negocios.

El pasado viernes, los compañeros de ‘Sálvame’ no dudaron en comentar la entrevista de Belén Esteban y hacer hincapié en esta respuesta. Es entonces cuando aprovecharon la ocasión para realizar esa misma pregunta a la presentadora. Estamos hablando, cómo no, de Paz Padilla. ¡La gaditana no tardó en responder!

Belén Esteban habla sin tapujos de su patrimonio 😱💸 https://t.co/uexM7Ua0jS — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 3, 2021

“Con los bolsos y todo lo que hago… ¡Estoy más tiesa que una mojama!”, reconoció. Bien es cierto que la actriz de ‘La que se avecina’ no ha querido dar cifras exactas pero, por su contundente pero divertida respuesta, parece que en su cuenta bancaria podría no haber tantas cifras como la gente puede llegar a imaginar.

Por si fuera poco, Paz Padilla quiso ir más allá: “Tengo muchas historias. Los empresarios tenemos que invertir para luego recuperar, y esto es un toma y daca”. Al no decir una cifra exacta, la gaditana ha aprovechado para lanzar un mensaje al presentador de ‘La Resistencia’: “Si Broncano me invita al programa se lo voy a decir”.

Aprovechando la ocasión, Paz Padilla no ha dudado un solo segundo en confesar lo muchísimo que admira a su compañera y amiga Belén Esteban. De esta manera, ha hecho un pequeño repaso por su trayectoria, ha valorado todo lo que ha conseguido y, sobre todo, le ha felicitado por ello. Un gesto que hizo que Belén se emocionara, y mucho. ¡No es para menos!