Patricia Pardo se marchó de vacaciones a comienzos de agosto y ha regresado por sorpresa este mismo lunes. Lo ha hecho para reincorporarse en Telecinco a El programa del verano, el sustituto veraniego de El programa de Ana Rosa mientras esta está de vacaciones.

La nueva temporada televisiva de Mediaset está a punto de empezar, pero todavía quedan unos cuantos días. Sin embargo, Beatriz Archidona se despedía el pasado viernes del espacio matinal para comenzar sus propios días de descanso sin anunciar quién la reemplazaría durante este tiempo restante. De esta manera y sin previo aviso, Pardo volvía a ponerse al frente de las tres secciones habituales del formato: política, actualidad y Club Social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

Además, durante estas semanas de vacaciones la periodista ha hecho un anuncio muy importante: está embarazada. La presentadora vuelve al trabajo con alegría después de su recién adquirida maternidad junto a su pareja, el también presentador de la cadena Christian Gálvez. Lo anunció el pasado 29 de julio en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que también expresa su deseo de vivir esta etapa “en la intimidad”.

La vuelta a la normalidad de Patricia Pardo ha tenido un poco de todo. A su trayectoria conduciendo programas en televisión va a poder añadir una anécdota más. Tras una pausa publicitaria, ella misma explicaba lo que había ocurrido. “Me ha mandado una señora un mensaje por Instagram, me ha dicho ‘tengo el mismo vestido que tú y he cometido el mismo error que tú has cometido hoy, te lo has puesto al revés’”, comentaba públicamente la presentadora.

La gallega ha decidido tomárselo con humor y ha regalado un divertido momento en directo para todo aquel que lo ha podido ver. “Decirle que gracias, me has dado una alegría porque me lo puedo poner de las dos formas. No queda tan mal, ¿no? Es reversible, la semana que viene o dentro de dos me lo voy a volver a poner y me lo pondré bien, señora”, informaba de sus intenciones a la amable telespectadora. “Muchísimas gracias por el mensaje”, ha añadido finalmente zanjando el tema.

El despiste de Patricia Pardo con su vestido en directo: «No queda tan mal» #PdV28A https://t.co/pzuEyfqcO8 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 28, 2023