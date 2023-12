El padre de Britney Spears pierde una pierna: esta es la razón

Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, ha sufrido la amputación de una pierna por culpa de una complicación médica. Esta mala noticia llega en mitad de un acercamiento de la cantante con su familia después del enfrentamiento que tuvo con él por su polémica tutela.

El padre de la artista ha sido durante mucho tiempo objeto de las críticas de sus fans al ser señalado como el culpable de sus problemas durante la adolescencia. Su rápido salto a la fama y su espectacular carrera discográfica siendo tan solo una adolescente le provocaron problemas que su salud mental ha ido pagando con el paso de los años.

Sus peores años, es difícil olvidar las imágenes en las que la cantante se rapó el pelo sabiendo que estaba siendo grabada por una cámara, hicieron que un juez determinase que todas las decisiones de su vida estuvieran vigiladas. La persona indicada en un pricipio fue su padre, pero el entorno de la cantante -con mucho esfuerzo- consiguió que se le retirase ese poder con un movimiento como fue el conocido #FreeBritney.

Fue su tutor hasta el año 2021 y durante 13 años fue la persona que decidió hasta el último de sus movientos, algo que les llevó a separarse. Pese a que no es una figura conocida, se sabía que Jamie estaba pasado una racha complicada de salud desde el pasado mes de octubre y no está siendo una recuperación rápida ni sencilla.

ICYMI — Britney Spears’ Dad Jamie Had Leg Amputated | Click to read more 👇 https://t.co/Ve69Bs9Vtg

— TMZ (@TMZ) December 6, 2023