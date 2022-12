Pablo Alborán sorprende con su versión de ‘If I Ain’t Got You’, de Alicia Keys

Pablo Alborán, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es evidente que tiene una voz de lo más especial pero, si por algo destaca, es por su forma tan sumamente especial de componer canciones.

Es un hecho que tiene un don a la hora de reflejar historias con las que muchas personas se sienten realmente identificadas. Recientemente, Pablo Alborán ha arrasado en la industria musical en todo el mundo. Y todo por el lanzamiento de uno de los trabajos discográficos más esperados de los últimos tiempos.

Estamos hablando, cómo no, de La cuarta hoja. Con él, Pablo Alborán ha vuelto a regalar un pedacito de su alma en forma de canciones. Un trabajo verdaderamente excepcional con el que ha conseguido cumplir un nuevo sueño. Y es que, en cuestión de días, alcanzó el número 1 en ventas en nuestro país. ¡Espectacular!

Si hay algo que nos encanta de Pablo Alborán es que permanentemente está en contacto con sus seguidores, a través de redes sociales. Recientemente, a través de su perfil de Instagram, el artista malagueño quiso compartir un vídeo en el que aparece él con su inseparable piano, interpretando una canción verdaderamente espectacular.

Nos referimos a uno de los grandes éxitos de Alicia Keys, titulado If I Ain’t Got You. De hecho, es el tema con el que la artista consiguió marcar un antes y un después en muchos sentidos, convirtiéndose en todo un icono del género R&B. Es más, con esta canción, Alicia ganó un Premio Grammy en el año 2005.

Lejos de poner en la descripción únicamente el nombre de la canción y de quién es, ha querido dedicar un claro y conciso “I love you” a Alicia Keys. Es más que evidente que la admira muchísimo. ¡Y no es para menos! Una versión absolutamente mágica y personal de Pablo Alborán que, como era de esperar, no ha tardado en arrasar en Instagram. ¡Siempre sabe cómo sorprendernos!