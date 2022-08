Ozuna y Tokischa estrenan ‘Somos iguales’, su esperada colaboración

Tanto los fans de Ozuna como los de Tokischa están de enhorabuena, y no es para menos, ya que acaban de sacar su nueva colaboración la cual lleva por nombre Somos Iguales, y que viene acompañada con un videoclip que no ha dejado a nadie indiferente. De esta manera, el fandom del artista puertorriqueño espera recuperar al artista que tanto les cautivo allá por el año 2017.

Se trata de una canción con un claro estilo reguetonero, que promete hacer que movamos mucho las caderas en lo que queda de verano. La letra de la canción incita a la sensualidad y al atrevimiento.

“Si vas a comenzar no quiero que pares. Demuéstrame que tú y yo somos iguales. Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale. Sigue, y que pase, todo lo que no pensaste. Dale, no pares. Vamos, bésame. Quieres, que pase. Y yo, también” reza el estribillo de la canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tokischa Altagracia Peralta (@tokischa.popola)

En el videoclip podemos ver a Ozuna y a Tokischa en lo que parece un edificio gubernamental, allí políticos, periodistas y demás bailan al ritmo que imponen ambos artistas. Además, el negrito de ojos claros ha recuperado su look anterior, el de las rastas, con el que causó sensación en sus inicios.

En estos momentos la canción se encuentra en el puesto 14 de las tendencias a nivel global de YouTube, y en apenas unas horas ha alcanzado más de medio millón de reproducciones.

La artista dominicana había sacado ya hace poco otra colaboración con Eladio Carrión, la canción se llama Hola, y ha sido un éxito, llegando ya al millón de reproducciones.

Veremos si la canción sigue subiendo en reproducciones y notoriedad, algo que no nos extrañaría en absoluto, ya que, cuando ambos artistas sacan singles en solitario suelen tener bastante éxito, y juntos tiene pinta de que la van a romper.