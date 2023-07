Alejandro Sanz está volviendo a resurgir, poco a poco, como el ave fénix. Hace tan solo unas semanas el madrileño acudió a su cuenta de Twitter para confesarle a su público que no está pasando por un buen momento. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, todo parece indicar que esta publicación fue un gran punto de inflexión para él. Poco a poco se ha ido contagiando del amor y el ánimo de sus fans, algo que refleja sobre los escenarios. De hecho, y tras sus actuaciones en el WiZink Center de Madrid, el artista ha querido compartir unas palabras.

Yo en el escenario, me enfado, me pongo triste, me alegro, me pongo eufórico, me relajo, me emociono. Yo en el escenario, soy mas yo que nunca. Y eso es la vida… yo lo vivo todo en dos horas y me recupero en 22. Os quiero y os lo debo el resto de mi vida. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 1, 2023

“Yo en el escenario, me enfado, me pongo triste, me alegro, me pongo eufórico, me relajo, me emociono. Yo en el escenario, soy más yo que nunca. Y eso es la vida… Yo lo vivo todo en dos horas y me recupero en 22. Os quiero y os lo debo el resto de mi vida”, escribió. Unas declaraciones con las que dejó claro que lo vivido recientemente en sus dos shows en la capital española no lo podrá olvidar.

Además de actuar con estrellas de la industria como Dani Martín o Nathy Peluso, el artista subió al escenario a una de las personas más importantes de su vida, su hija Alma. «Gracias por los carteles, por el cariño. Tengo una misión. Quizá la más importante de mi carrera. Hoy está alguien aquí celebrando su cumpleaños y su única ilusión era que ustedes le canten el ‘cumpleaños feliz’. Se trata de mi hija Alma», confesó.

El público presente no dudó en felicitar a la pequeña de tan solo 11 años. Un momento muy bonito donde la niña no dudó en dedicarle unas palabras a todos. «Gracias por querer a mi padre y apoyarlo», dijo emocionada.