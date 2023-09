Series Muere Marcia de Rousse, actriz que dio vida a la Doctora Ludwig de ‘True Blood’, a los 70 años

Los fans de True Blood están de luto después de que se haya confirmado a muerte de la actriz Marcia de Rousse, que saltó a la fama por su papel como la Doctora Ludwig en la serie. Se trataba de una médico muy especial que conseguía curar enfermedades sobrenaturales.

La de Missouri llegó más tarde de lo habitual al mundo del espectáculo poniéndose ante las cámaras por primera vez en el año 1981 con la comedia Under the Rainbow, una película basada en la primera versión cinematográfica de El mago de Oz.

Pese a que tenía una gran popularidad en los últimos años, su carrera había sido siempre como una secundaria de lujo en series como The Fall Guy, St. Elsewhere y Schoooled. No dudó en renunciar a su trabajo ante las cámaras para centrarse en cuidar a su madre durante una enfermedad, por lo que estuvo alejada hasta el año 2003.

Ha sido Variety, la publicación más importante del mundo del espectáculo, la que ha podido confirmar la noticia con su agencia de representación. Según la información, la actriz ha fallecido a la edad de 70 años por culpa de una larga enfermedad que no ha podido superar.

Su papel más conocido llegó con True Blood

Marcia de Rousse es para muchos la mítica Doctora Patricia Ludwig de la serie de HBO que marcó una época entre los años 2008 y 2014. En ella daba vida a una extraña doctora que podía tratar enfermedades sobrenaturales y se ganó el corazón de los seguidores a pesar de que apenas apareció en unos pocos capítulos.

Pese a la fama conseguida estaba prácticamente retirada en los últimos años y su última aparición en un gran proyecto fue en la película The Disappointments Room en el papel de Judith. Su enfermedad, de la que no se han dado más detalles, le obligó a parar su actividad como actriz.