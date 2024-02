Muere Manuel, padre de Raquel Revuelta, a los 90 años

Raquel Revuelta, conocida ex Miss España, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Su padre, Manuel Revuelta, ha fallecido en Sevilla a los 90 años. La propia modelo ha sido la que ha dado a conocer la noticia, a través de una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

En esta dedicatoria, Raquel Revuelta quiso dejar claro a sus seguidores cómo veía a su padre: «Yo lo veía tan guapo e irresistible, que le pedía que me cambiara sus ojos verdes preciosos por los míos, y él me hacía creer que algún día lo haría… Yo lo veía tan interesante y atractivo en su conversación, que siempre ha sido mi referencia».

Acto seguido, la ex Miss España añadió: «Yo lo veía tan fuerte y poderoso, que me sentía muy segura a su lado. Yo lo veía tan líder en su entorno, tan cariñoso y simpático con el mío, que ya me hacía sentirme orgullosa de él. Yo lo veía tan apasionado de su profesión, tan sabio, tan profesional y tan respetado por sus colegas, que quería parecerme a él».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial)

«Yo lo veía tan inteligente, tan inquieto, tan artista, tan orgulloso de ser sevillano, que yo quise amar a Sevilla como él lo hacía. Yo lo veía tan disfrutón, comilón, con ese sentido del humor tan especial y con esa personalidad arrolladora, que hasta en sus últimos días ha estado regalándonos ‘perlitas’ que vamos a recordar… Yo lo veía tan humano, sensible y empático con todos sus pacientes, que me emociono al recordar… Yo lo veía el mejor papá del mundo y estoy bien segura que no lo era pero, así lo veía yo. Yo lo veía tantas cosas y tanto… Ya no te veo papá, pero te siento», expresó.

Raquel Revuelta fue mucho más allá en esta publicación: «Gracias porque , a pesar de los pesares que irremediablemente han existido y existirán en mi vida, me has enseñado e instado a gestionarlos para recolocar ‘todo’ disfrutar y ser feliz la mayor parte del tiempo en esta, mi única vida . Uno de tus muchos legados. Descansa ya al ladito de tu Virgen, Esperanza de Triana».

Manuel Revuelta, padre de la modelo, era un reconocido traumatólogo y neurocirujano. Además de Raquel, tenía otros dos hijos, llamados Manuel y Nacho. Sin duda, no solamente ha dejado un enorme vacío entre aquellas personas que han marcado un antes y un después a nivel profesional, sino también personal. Sin duda, una triste y durísima pérdida. Descanse en paz.