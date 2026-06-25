Muere la influencer Natalia Villalba a los 36 años: su cadáver estaba en una maleta

El mundo de las redes sociales está de luto. Natalia Villalba Angarita, reconocida influencer colombiana, ha sido encontrada sin vida a los 36 años. Como consecuencia de la enorme conmoción que ha surgido en el país, no han tardado en salir a la luz los primeros detalles de su trágica muerte. Según fuentes locales, el cuerpo sin vida de la creadora de redes sociales, originaria de Cúcuta aunque residente en Bogotá desde 2009, fue encontrado dentro de una maleta, en un apartamento ubicado en El Virrey, una de las zonas más exclusivas de la capital de Colombia. Natalia Villalba se alojaba allí desde el 3 de junio, después de haber hecho una reserva en una conocida web de alquileres. Su salida estaba prevista para el domingo 21 de junio, tan sólo unas horas antes de que una empleada doméstica diese la voz de alarma después de acceder al inmueble al no obtener respuesta a las llamadas realizadas.

De forma más concreta, el hallazgo del cadáver de Natalia Villalba se produjo en el interior de la ducha del baño, cuyas mamparas seguían abiertas, justo en el preciso instante en el que la mujer realizaba labores de limpieza en esa zona del apartamento. En ese lugar, se topó con una maleta plateada de lo más sospechosa, que contenía los restos de la modelo colombiana. Como no podía ser de otra manera, las autoridades no tardaron en personarse en el lugar de los hechos, para tratar de esclarecer, en la medida de lo posible, lo sucedido. Cabe destacar que el cuerpo sin vida de Natalia Villalba, que supuestamente tenía signos de violencia, pudo ser identificado rápidamente gracias al pasaporte que se encontraba en el apartamento.

Es importante tener en cuenta que la Fiscalía ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos. Eso sí, se ha dado a conocer que las principales hipótesis señalan que se trataría de un crimen machista, llevado a cabo por presuntamente dos personas extranjeras. Uno de los sospechosos es un hombre estadounidense residente en Texas que, durante los primeros días de estancia en este apartamento, habría acompañado a la modelo.

Unos datos que constan en los registros del inmueble, hasta el día 7 de junio. Por si fuera poco, se señala a otro hombre como posible involucrado, un británico, después de haber sido visto por las cámaras de seguridad del edificio el día antes del hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba. ¡Algo verdaderamente impactante, a la par que terrorífico!

De hecho, en ellas se puede ver al hombre de nacionalidad británica transportando ropa de cama a la zona de lavandería del edificio. Un gesto que podría convertirse en una de las piezas clave del caso que, por el momento, continúa investigándose. Lo que es un hecho es que, desde que se conoció la trágica noticia, se han dado a conocer muchas informaciones sobre la modelo en diversos medios locales.

Un claro ejemplo lo encontramos en el periódico El Tiempo, que ha podido hablar con la madre de la fallecida, que confirmó haber perdido el contacto con su hija desde el pasado jueves 18 de junio. Una información realmente útil para la investigación, puesto que eso podría explicar el motivo por el que el teléfono móvil de la influencer no se encontraba entre sus pertenencias, ubicadas en el apartamento. Sin duda, una dura y trágica pérdida. Descanse en paz.