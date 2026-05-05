Hallan muerta a la cantante Seila Esencia, amadrinada por Marta Sánchez, tras 2 semanas desaparecida

Hace un par de semanas, las alarmas saltaron tras conocerse que la cantante gallega Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia y que saltó a la fama por su participación en HIT – La canción, en la que Marta Sánchez ejerció como su madrina, había desaparecido. A pesar de que la esperanza se mantuvo en todo momento, todo quedó roto en mil pedazos este martes, cuando la asociación SOS Desaparecidos confirmó la peor de las noticias a través de redes sociales: «Sentimos informar que ha sido localizada sin vida y enviamos un fuerte abrazo a familia y amigos». Todo comenzó cuando, tan solo unas horas antes de esta trágica información, la asociación SOS Desaparecidos activó una alerta de búsqueda tras la desaparición de la cantante gallega. De esta forma, comunicaba que estaba en paradero desconocido desde el 20 de abril, momento en el que se le perdió la pista en Vigo.

Así pues, compartieron más datos sobre Seila Esencia, como es su edad (39 años) y que tenía pelo castaño, ojos marrones y complexión delgada. Además, se hacía hincapié en que estaba siendo buscada desde hace semanas tras la denuncia de un familiar. Varios fueron los testigos que aseguraron haberla visto cerca del Alcampo situado en la Avenida de Madrid de Vigo, así como en una gasolinera de la ciudad. Lo que es un hecho es que no se ha localizado a la artista hasta este martes, tras hallar su cuerpo sin vida en la vía verde de Vigo. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, pero las autoridades están investigando para tratar de esclarecer los hechos, sobre todo para cerciorarse si la muerte de Seila Esencia ha sido algo accidental o se trata de una muerte violenta. Aunque aparentemente no existen señales de criminalidad, prefieren esperar a los resultados de la autopsia.

¿Quién era Seila Esencia?

Desde muy temprana edad, la gallega sintió un profundo interés por el arte, tanto es así que no tardó en destacar en el terreno musical. A pesar de que su profesión era auxiliar de enfermería, jamás dejó de lado su vocación, que era la música. De hecho, en 2015, tuvo la oportunidad de participar en Hit – La canción, un programa de TVE en el que llegó a ser finalista y su madrina fue Marta Sánchez. Es más, una canción compuesta por Seila, llamada Duermes mientras yo escribo, formó parte de un disco de la reconocida cantante.

Marta Sánchez se despide de la gallega: «No podré olvidarla nunca»

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, Marta ha querido despedirse públicamente de la que fuese su ‘protegida’ en el mencionado programa de TVE: «No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos», comenzó diciendo, y añadió: «Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella».

Es evidente que la música las unió y, juntas, vivieron momentos verdaderamente impresionantes. Algo que ha querido recordar Marta Sánchez: «Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que forma parte de mi disco ’21 días’. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento».

Como es de esperar, esta terrible noticia ha supuesto un duro golpe para la cantante. Es por eso que ha querido mandar todo su apoyo y cariño al círculo más cercano de Seila Esencia: «Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto. DEP».