Muere Carla Jeffery: quién era, su edad y de qué murió la actriz de ‘Zombies’

El mundo de la interpretación está de luto. Carla Jeffery, actriz que se hizo especialmente conocida por interpretar a Bree en Zombies, la franquicia de Disney, ha fallecido a los 33 años. Una trágica noticia que ha sido confirmada por Alexander’s Talent Management, su agencia de representación, a través de un comunicado compartido a través de redes sociales. Es importante tener en cuenta que, hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

Quién era Carla Jeffery

La joven comenzó su carrera en el mundo de la interpretación cuando tenía 12 años y, durante las dos décadas siguientes, participó en un sinfín de producciones de televisión, entre las que destacan iCarly, Southland, ¡Buena suerte, Charlie! o Shake It Up, entre otras. Eso sí, su papel más reconocible fue el que interpretó en Zombies, la trilogía musical ambientada en el instituto Seabrook. Carla dio vida a Bree, una de las animadoras que se convierte en gran amiga de Addison (Meg Donnelly), personaje protagonista.

Por si fuera poco, Carla Jeffery también puso voz a Mania, un simbionte del universo de Marvel, concretamente en la temporada 3 de la serie animada Spider-Man, que se estrenó en 2020. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, su agencia de representación –que le ha acompañado durante más de 20 años– quiso hacer hincapié en la persona tan excepcional que había detrás de todos y cada uno de sus personajes.

«Verla crecer desde que era una joven talentosa hasta convertirse en la hermosa y vibrante mujer y actriz en la que se convirtió fue un privilegio increíble», indicaron. Pero también quisieron destacar algo más: «Como Bree en la exitosa franquicia de Disney Zombies, Carla compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo. Carla era más que una clienta; era parte de la familia».

Su enfermedad

No es ningún secreto que Carla Jeffery utilizó en numerosas ocasiones su popularidad para hablar abiertamente de la enfermedad que padecía, que era la epilepsia. En 2022, desveló a la Fundación para la Epilepsia que comenzó a sufrir convulsiones a los 18 años. Además, también explicó las dificultades a las que tuve que hacer frente en un primer momento para comunicarlo dentro de la industria en la que trabajaba.

«Quiero que todos sepan que no deben tener miedo de ser quienes son», explicó en su momento. Y fue mucho más allá: «He tenido esto durante años y no va a desaparecer. Simplemente tengo que aprender a sobrellevarlo. Voy a seguir haciendo lo que me apasiona y, al mismo tiempo, usaré mi historia para ayudar a otros».

De hecho, tenía claro algo: «Quiero ser una inspiración. Quiero que sepan que pueden lograr lo que se propongan a pesar de todo». Dadas las circunstancias, la agencia de representación de la actriz de 33 años ha querido pedir respeto para la privacidad de su familia y de sus seres queridos: «Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba». Descanse en paz.