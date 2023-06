Miriam Rodríguez comparte una importante reflexión tras el estreno de ‘Debilidad’, su nuevo single

Miriam Rodríguez ha vuelto por la puerta grande. Tras el lanzamiento hace unos meses de La última función, la artista publicó el pasado viernes Debilidad, una canción que llega como una carta de presentación elegida para dar inicio a su nueva etapa musical.

Tras su lanzamiento, Debilidad se ha posicionado como una apuesta de lo más acertada por parte de Miriam Rodríguez. Prueba de ello ha sido la reacción de sus fans, que han hecho que tanto el videoclip como la canción no dejen de escalar posiciones en las plataformas.

La artista gallega tiene mucha nueva música entre manos. Nuevos proyectos con los que ha prometido dejar claro que la espera ha merecido absolutamente la pena. Y tras la gran acogida de su nuevo single, ha querido compartir una importante reflexión a través de sus redes sociales.

«Siempre me he considerado una tía muy normal, hago canciones porque me divierto (aunque a veces duelan) y soy un personaje integral de nacimiento (nada nuevo); pero muy normal… y es que quizá para reconciliarse con uno mismo de vez en cuando una tiene que volver a la casilla de salida. E igual es que lo único que necesitaba en este momento era acercarme a través de la música de la única forma y manera que soy, sin más artificios que ese «Miriam siendo Miriam», ese de los que, cuando te ves: te reconoces» empieza explicando la artista.

Y añade: «Quizá es que ya escuché demasiado argumento barato sobre la autenticidad, lo natural, la esencia… eso que, bajo mi humilde opinión, ni se busca ni se inventa. Hago esto porque disfruto y porque me nace naturalmente desde el único punto cardinal que no vale la pena disfrazar: la verdad. Cuando acabé de escribir esta canción y la puse por primera vez en el coche me imaginé exactamente como me veis en este vídeo, feliz. De donde soy, de donde vengo, y de donde nunca me pienso alejar. De lo que me llena por dentro y de las personas a las que quiero de verdad».

«Ojalá personas que se han quedado por el camino, lo hubiesen visto y lo hubiesen tenido tan claro como yo lo tengo respecto a lo que siempre ha sido y será mi debilidad. Gracias a todas las personas que han formado parte de este video y lo han hecho posible, fácil y con tanto cariño y amor. La suerte es infinita, y doniños precioso. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo. Os quiero», concluye la artista.