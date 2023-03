Este viernes 10 de marzo verá la luz el nuevo disco de Miley Cyrus. Bajo el título de Endless Summer Vacation, la artista estadounidense comienza con este álbum una nueva etapa en su carrera, tras haberse convertido en una de las voces más destacadas a nivel global.

Ahora que tan solo queda unos días para el lanzamiento de su nuevo disco, Miley Cyrus ha querido desvelar detalles hasta ahora desconocidos del proyecto. De esta forma, a través de sus redes sociales ha revelado un importante dato sobre el orden de las canciones del álbum.

A través de un vídeo, Miley Cyrus explica a sus seguidores que la secuencia de las canciones que forman parte de Endless Summer Vacation fue creada para dividirse en dos partes: AM y PM, es decir, canciones de mañana y canciones de noche.

«Cuando se trata de la secuencia de Endless Summer Vacation, la dividí en dos partes: AM y PM para representar casi un acto. La mañana para mí representa el tiempo de la mañana, donde hay un zumbido y energía y hay un potencial de nuevas posibilidades. Es un nuevo día», empieza a explicar la artista.

Y añade: «Por la noche, se siente como si hubiera algo furtivo, sórdido y una especie de mugre pero glamourosa al mismo tiempo. Por la noche, es un buen momento para descansar, es un momento para recuperarse. O es un momento para salir y experimentar el lado salvaje».

La artista expresa que el bullicio de la ciudad en la que reside, Los Ángeles, le sirvió para inspirarse a componer las canciones nocturnas de su nuevo disco. En Los Ángeles, hay una cierta energía en la noche y puedes sentir que los problemas salen a la superficie lo que es muy inspirador para mí».

