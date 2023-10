‘MasterChef Celebrity’: Jesulín de Ubrique, entre lágrimas al hablar de María José Campanario

La nueva edición de MasterChef Celebrity nos está dejando momentazos imposibles de olvidar, de eso no cabe la menor duda. Pero, también nos está mostrando un lado de los aspirantes poco conocido por la audiencia. Una situación que protagonizó, recientemente, Jesulín de Ubrique.

El ex torero ha dejado claro que es una persona muy competitiva que ha llegado al reality para ganar y no para hacer amigos por el camino. Una personalidad que, en ocasiones, puede dar la impresión de ser un poco fría. Sin embargo, durante el último programa, Jesulín de Ubrique dejó caer esa barrera y se emocionó al hablar de su mujer, María José Campanario.

«Yo invité a mi mujer a un café y le dije que de mi cara no se iba a olvidar» Toñi: «Eso se lo decía a todas»#MCCelebrity pic.twitter.com/rTJIvNr37K — MasterChef (@MasterChef_es) September 28, 2023

«Lo conozco de toda la vida y la única vez que sentó la cabeza fue con María José. Yo no he visto un tío más enamorado. María José fue diferente desde el primer momento», explicó Toñi Moreno. Unas palabras que motivaron al concursante a hablar, con nostalgia, de los inicios de su relación con su actual esposa.

«Mi mujer llegó en un momento de mi vida muy importante. La conocí por una amiga en común, la invité a un café y le dije que de mi cara no se iba a olvidar», recordó. Lo que sucedió después es historia, pues la pareja ha sabido hacer frente a los numerosos baches que se han encontrado por el camino.

Hacer frente a la presión mediática no ha sido fácil, según ha confesado Jesulín de Ubrique. Pero, el gran amor que sienten el uno por el otro les ha llevado a celebrar el pasado mes de agosto su 21 aniversario. Tras ello, Toñi Moreno le preguntó sobre cómo han sido esos duros momentos desde que se confirmó la enfermedad de Campanario.

Cabe recordar que la odontóloga padece fibromialgia, una afección que provoca fuertes dolores en todo el cuerpo y que, a día de hoy, no tiene cura. «¿Has llorado mucho?», quiso saber la presentadora. «He llorado, he sufrido, hemos llorado de alegría… Y ahí estamos, al pie del cañón», afirmó el concursante de MasterChef Celebrity, entre lágrimas.