‘Mask Singer’: El Rubius confiesa el problema que tuvo con el disfraz de Tigre y cómo lo solucionaron

Un miércoles más, Mask Singer regresó con una nueva entrega a Antena 3. A lo largo del programa, se desveló la identidad de dos nuevas máscaras, el reconocido streamer El Rubius, que se ocultaba bajo Tigre, y el tenista Feliciano López, disfrazado de Esqueleto.

Feliciano López y El Rubius fueron entrevistados por Arturo Valls, para contar su experiencia en Mask Singer. El creador de contenido fue el primero en charlar a través de una videollamada con el presentando, desvelando el motivo por el que había decidido participar en el programa.

El Rubius reveló que aceptó la oferta del programa por petición de su madre, una gran seguidora del formato en su versión de Noruega. A pesar de valorar su experiencia en el programa de Antena 3 de forma positiva, confesó que había tenido algún problema que otro con el disfraz de Tigre.

A nosotros también nos gusta #TodoDeTi 🫶. Tigre hace justicia a su fama de conquistador cantando el temazo de @RauwAlejandro. @MonicaNaranjo y @anitaobregon, poneros a la cola que tenéis competencia 😏 Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OcPH0 #MaskSinger3 pic.twitter.com/21zBnmpZe6 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 24, 2023

«En el primer ensayo entré un poco en pánico. Tenía un problema con el casco de la máscara. Había muy poco espacio y muy poca visión, así que me empecé a agobiar un poco», desveló. Mientras tanto, se emitían las imágenes de esos angustiosos instantes, en los que el equipo de producción le ofrecía agua y pañuelos para que se secase el sudor.

«Me puedo mover pero, cuando estás encerrado, es como si no hubiese salida», señaló, un momento que tuvo lugar justo antes de su primera actuación, en la que interpretó Beggin, una canción original del Frankie Valli y The Four Seasons.

El equipo del programa hizo todo lo posible para que El Rubius no acabase sofocado, de esta forma, como solución decidieron instalar un pequeño ventilador dentro de la máscara. «Después, me hicieron un poco de espacio dentro de la cabeza. Me pusieron un ventilador y todo. Flipé», explicó.