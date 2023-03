Marta Soto emociona con ‘Cómo me gusta’, su esperado single

Marta Soto, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado un hueco en la industria musical en nuestro país. ¡Y no es para menos! No solamente destaca por tener una voz verdaderamente angelical. Y es que si hay algo por lo que nos encanta la artista andaluza es por la forma tan bonita que tiene de reflejar historias en sus canciones.

Recientemente, a través de redes sociales, Marta Soto anunció la llegada de un nuevo single, que llevaba por título Cómo me gusta. Lejos de que todo quede ahí, quiso compartir unos pequeños adelantos de lo que iba a ser este proyecto. Finalmente la cuenta atrás terminó, y una vez más nos ha dejado sin palabras.

Teníamos el listón muy alto tras el lanzamiento de Todo lo que tengo, álbum que incluía temas como Te pienso, Esperanza o Dirás. Pero, con este Cómo me gusta, Marta Soto ha dado un nuevo golpe en la mesa. Se trata, sin duda, de un nuevo punto de inflexión y, sobre todo, de evolución en su trayectoria musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙈𝘼𝙍𝙏𝘼 𝙎𝙊𝙏𝙊 ✨ (@martasotooficial)

Para la creación de este tema, la andaluza se ha unido a uno de los productores más reconocidos de nuestro país. Estamos hablando, cómo no, de Tato Latorre. Por si fuera poco, para presentar este sencillo, Marta Soto ha publicado un sorprendente videoclip en el que han sabido reflejar, a la perfección, la más pura esencia de la propia canción.

Y es que no podía ser de otra manera, ya que es el equipo de N3FILMS el que se ha encargado de hacer realidad este vídeo musical. No es la primera vez que trabajan juntos, ya que lo hicieron anteriormente en el vídeo de Dirás. Fue tan espectacular el resultado obtenido, en todos los sentidos, que no han dudado en volver a estar juntos en un proyecto como es Cómo me gusta.

Marta Soto, inmersa en la gira Todo lo que tengo 2023

La artista andaluza está realmente ilusionada con el nuevo tour para este año 2023, donde interpretará canciones incluidas en su último álbum hasta la fecha, pero también aquellas que han marcado su trayectoria. Y, como no podía ser de otra manera, también interpretará este Cómo me gusta que tanto está fascinando a su público. ¡No pierdas la oportunidad de verla en directo! Estas son las fechas confirmadas: