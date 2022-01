María Patiño se ha mostrado muy crítica con Marta Riesco en ‘Sálvame’ tras haberla intentado llevar a prisión. La presentadora ha asegurado que la jugada le ha salido mal a la periodista.

Durante la emisión de ‘Sálvame Lemon Tea’, la gallega ha comentado que Anabel Pantoja se había metido en “un berenjenal” por seguirle el juego a la novia de Antonio David Flores. La tertuliana piensa que la sobrina de Isabel Pantoja debía haber sido más prudente y que la periodista de ‘El Programa de Ana Rosa’ habla muy mal de ella.

“Ella ha azuzado para que me intenten pedir una pena de prisión. La jugada les ha salido tan mal a todos que de momento no estoy autorizada para contar las grandes mentiras de Antonio David, de su hija Rocío Flores y de la novia de Antonio David”, afirmó la presentadora de ‘Socialité’.

María Patiño, contra Marta Riesco: «Ha azuzado para que me intenten pedir una pena de prisión» https://t.co/BXINdzaWP1 — Telecinco (@telecincoes) January 26, 2022

María Patiño le ha lanzado varios zascas a Marta Riesco desde el plató de ‘Sálvame Lemon Tea’. “Tiene derecho a su intimidad pero no ha querido aceptar que es un personaje público. Las ansias de popularidad son muchas”, ha comentado la colaboradora.

“Estaba deseando entrar en el programa para decir que va a demandar a Anabel, pongo la mano en el fuego y no me quemo”, ha asegurado Terelu Campos dándole la razón a su compañera.

“No se puede estar en todos los sitios, no sé si está la reportera, la novia, la amiga, yo ya no me entero, está desfigurada”, ha dicho la presentadora sobre su compañera de cadena. “Si soy Antonio David, tendría el culo apretado, si la relación con los Pantoja se ha terminado, no sé qué podría pasar con él”, ha añadido María Patiño dejando claro que esta relación no va a ser duradera.