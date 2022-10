Marc Seguí publica la versión en directo de ‘Agua salada’

Ya lo hizo el pasado año 2021 con Tiroteo, su icónica colaboración junto a Rauw Alejandro y Pol Granch, y ahora parece que va a volver a poner ritmo al verano del 2022 junto a su nuevo tema. Experimentando con nuevos sonidos y estilos, el artista mallorquín Marc Seguí ha presentado Agua salada.

El que no arriesga no gana, algo que Marc sabe muy bien. Por ello, el intérprete de 360 ha salido de su zona de confort, musicalmente hablando. Y lo hace para presentar al mundo una canción completamente diferente a lo que ha creado hasta el momento. Un sencillo donde fusiona el flamenco y el reguetón y con el que no ha dejado indiferente a nadie.

Disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, el artista ha vuelto a crear un tema de desamor donde no volver a darle al play es una misión prácticamente imposible. «Me gusta enfocar mis letras en lo relativo al amor y en este caso habla de desamor, de sentirme engañado, de una relación tóxica. Pero, además, hay una parte de mí que se siente culpable», explica Marc Seguí sobre la letra.

Producida por Andrés Goiburu junto a Mango y Nabález, autores de éxitos de artistas como Morat o Ana Guerra, Agua salada se postula a convertirse en el próximo éxito del cantante. «He querido arriesgarme, experimentar con nuevos sonidos como el flamenco y el reguetón, espacios donde nunca antes había entrado», comenta.

Un lanzamiento que ha venido de la mano del videoclip oficial del tema, el cual ya se ha posicionado como una de las tendencias más vistas de YouTube. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, Agua salada ha sido recibida con los brazos abiertos por los fans de Seguí, quienes le han dejado claro que las ganas de volver a escuchar un nuevo tema suyo eran demasiadas.