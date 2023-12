Manuel Carrasco emociona a sus fans con una mágica versión de ‘Qué importa’

Manuel Carrasco ha vivido un 2023 inolvidable. A lo largo de los últimos meses el artista ha experimentado el enorme éxito que ha cosechado con su último proyecto discográfico: Corazón y Flecha. Un disco por el que ha recorrido toda la geografía española, entonando sus temas junto a su querido público.

A ello, y por si fueran pocas las emociones, el artista ha comunicado cerrará su gira el próximo 2024 con un show que promete ser inolvidable en el estadio Santiago Bernabéu. Ahora, el cantante ha querido sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de la versión acústica de uno de sus nuevo temas.

El sencillo elegido ha sido Qué importa, una de las composiciones más especiales de su último proyecto musical. Una apuesta de lo más acertada cuyo videoclip ha sido grabado en su estudio de grabación, aportando con ello una temática sencilla y cautivadora al mismo tiempo.

Como era de esperar, la versión en acústico de Qué importa ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de sus fans. De hecho, así se lo han hecho saber a Manuel Carrasco a través de la publicación en la que realizó el anuncio del estreno del single. Un post de Instagram que se ha llenado de miles de comentarios desde entonces.

«Es difícil que te encante una canción cuando la escuchas por primera vez. Y con las tuyas, me pasa», «Cuando parece que no se puede, la mejoras», «Recuerdo el día que salió el disco y escuché los primeros 30 segundos de esta canción y ya tenía los pelos de punta…», «Cómo me gusta esta canción…cuánto mueve por dentro….», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Sin lugar a dudas, un bonito regalo navideño que ha alegrado el corazón de muchas personas.