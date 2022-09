Maite Galdeano confiesa que intentó quitarse la vida tras diagnosticarle cáncer

Maite Galdeano ha conseguido sorprender a sus seguidores tras haber confesado que padece cáncer. Recientemente, ha concedido una entrevista a los compañeros de Lecturas en la que ha querido dar muchos más detalles al respecto. Sin lugar a dudas, está ante uno de los momentos más complicados de su vida.

Hace tan solo unos días, Sofía Suescun confesó la enfermedad que padecía su madre. Es entonces cuando ella misma ha querido dar la cara y explicar qué es lo ocurre y, sobre todo, cómo está siendo todo el proceso. Maite Galdeano no ha dudado en asegurar que uno de los momentos más duros para ella fue cuando le diagnosticaron la enfermedad.

Motivo por el cual llegó intentó quitarse la vida: “Me lo planteé en Pamplona, cuando me diagnosticaron esto”. Por si fuera poco, reconoció que “al saber lo fuerte que era esta enfermedad, pensé: ‘Con dejar de tomar la medicación me da un trombo, ¡y ciao!’. Dejé la medicación, me abrazaba a la hematóloga llorando las dos, y me dijo: ‘¡Pero qué has hecho! Ahora te has jodido toda la sangre. Venga, pasa a la sala y que te quiten medio litro de sangre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maite Galdeano (@maite_galdeano_)

En su entrevista con Lecturas, Maite Galdeano quiso dar muchos más detalles respecto al que considera que es uno de los episodios más duros que ha vivido respecto a su enfermedad: “Al quitarme todas las pastillas me mareé, me caí al suelo”. Ese fue, sin lugar a dudas, un gran punto de inflexión en su vida.

“Cuando me desperté, no sabía lo que había hecho y me fui corriendo al hospital, estaba fatal. La hematóloga me echó una bronca de cuidado, y yo diciéndole que me quería suicidar”, reconoció. Por si fuera poco, la madre de Sofía Suescun confesó que “le pedí que me hicieran lo que fuera, un trasplante de médula, pero ella me dijo que con un trasplante de médula había un 99% de riesgo de morir”.

La doctora, de hecho, fue muy clara: “Si quieres te hago el trasplante, pero es una caja de pino sí o sí”. Afortunadamente, ese pensamiento fue desapareciendo de su cabeza. Entre otras cuestiones, por su hija Sofía Suescun: “Ella me quitó la idea del suicidio de la cabeza. Me di cuenta de que tenía que luchar por ella, aceptar la puta enfermedad, hacer lo que me dijera la hematóloga y punto pelota”, confesó a la mencionada revista.