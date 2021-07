No es ningún secreto que ‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los espectadores que están completamente enganchados a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 116 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando fuimos partícipes de cómo, de un momento a otro, un golpe de realidad con una dosis de verdad podría desencadenar a algo muy concreto: Un nuevo cambio en el destino de la vida de Serkan y Eda.

El dueño de ‘Art Life’ cada vez está más preocupado por su situación personal. Está verdaderamente frustrado por haber tardado tanto en recordar su pasado con Eda, ya que siente que la ha perdido para siempre. Jamás se perdonará todo lo que ha tenido que vivir la arquitecta en los últimos meses.

De la noche a la mañana, un golpe de realidad con una dosis de verdad podría cambiar el destino de la vida de Eda y Serkan 💥 Nuevo capítulo de #LoveIsInTheAir en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/ghvxhFFR9e pic.twitter.com/ZtdPBawdHb — mitele plus (@miteleplus) July 5, 2021

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 117 de ‘Love is in the air’. En esta ocasión, hemos podido ver cómo Serkan Bolat se encuentra en el hospital. Como era de esperar, Selin acudirá a toda prisa ya que está verdaderamente preocupada por el estado de salud del arquitecto.

Pero, ¿qué le ha ocurrido exactamente? El empresario ha sufrido un desmayo de lo más preocupante en el aeropuerto. Es decir, en el preciso instante en el que Eda Yildiz estaba a punto de marcharse, y hacerlo para siempre. Una situación que, desde luego, ha sobrepasado a Eda Yildiz. En todos los sentidos.

La arquitecta no puede evitar quedarse realmente preocupada. A pesar de todo y de que el destino no quiere estén juntos, ella siempre estará enamorada de Serkan Bolat. Pase lo que pase y pese a quien le pese. Esta complicada situación ¿volverá a unirles? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.