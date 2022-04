Lola Índigo regresa con un nuevo single. Tras el éxito de ‘Las solteras’, su single más reciente, la artista se prepara para un nuevo lanzamiento musical, que verá la luz este mismo viernes 8 de abril. Bajo el nombre de ‘Toy Story’, se trata de una canción con la que una vez más volverña a sorprender a sus fans.

De momento, Lola Índigo ya ha compartido algún adelanto de su nueva canción. Apenas unos segundos de su single ‘Toy Story’ hacen falta para que la artista vuelva a demostrar que no está dispuesta a estar encasillada en ningún género musical. Después de su último single, en el que regresaba al género urbano, ahora la granadina presenta su canción más pop hasta la fecha.

Además de hacer una referencia directa a la película de Disney, ‘Toy Story’ suena a las grandes divas del pop de los 2000. Artistas que para Lola Índifgo fueron referentes cuando era una niña, y a las que ahora hace un homenaje de alguna manera con su nuevo single.

«Hay otro, pero no quiero. Dime que sigues soltero. Si tú me miras me muero», «Y lo que no te llamaré, se me olvida como a Dory. Ay, por fa, quédate a dormir que veamos Toy Story», son algunos de los fragmentos que ya hemos podido escuchar de su nuevo single.

De esta forma, se trata de una canción en la que Lola Índigo habla de esas relaciones que no terminar de formalizarse, pero que tampoco se pone punto y final en ellas. Y no cabe duda, de que una vez más volverá a llevar su nuevo single a lo más alto.

Lola Índigo nunca deja a nadie indiferente con sus lanzamientos musicales, y aunque las expectativas siempre son muy altas, ella siempre las termina superando. Ahora, la artista regresa con una canción con un videoclip con el que seguro que vuelve a sorprender a sus fans. ¡No te pierdas ‘Toy Story’ este viernes 8 de abril!.