Lola Indigo, emocionada en ‘La Voz Kids’: «Me recuerda a cuando Aitana y Amaia la cantaban»

La Voz Kids ha llegado al Asalto final, la noche en la que los últimos talents que estaba esperando en la conocida como ‘zona de peligro’, donde se ha vivido uno de los momentos más emocionantes gracias a una de las concursantes del equipo de Melendi. Lola Indigo ha sido la que más lo ha dejado ver, ya que le ha traído grandes recuerdos de su etapa en OT 2017 con sus compañeras Amaia y Aitana.

La ‘culpable’ de este momento ha sido Martina, la última talent del asturiano en salir al escenario, que ha cantado la canción Las ganas, de Zahara. Este tema se convirtió en un clásico de OT 2017, edición en la que participó la granadina, aunque fue la primera expulsada.

Nada más terminar, el cantante ha dejado claro que confía mucho en ella: «Creo que yo veo algo que no ve ella en sí, que lo va a ir poco a poco viendo. Tus ojos se abrirán y verás que hay algo muy potente dentro de ti. Tienes una sensibilidad muy especial que cuando la dejes salir, te sobrecogerá, pero la domarás».

Además de su coach, la concursante ha podido escuchar la evaluación de la creadora de La niña de la escuela, que estaba emocionada. «Me encanta esta canción. Me recuerda a cuando Aitana y Amaia la cantaba en la gira y me emociono, es una pasada», arrancaba diciendo.

Pero también ha tenido palabras bonitas para la joven, de la que ha dicho que ha conseguido con su interpretación llevarla a un «nivel mágico». Según Lola Indigo, la joven aspirante no se ha dado cuenta todavía del gran nivel vocal que tiene: «Pienso que tu voz ha conocido la verdad antes que tú».

Tras mucho pensarlo, Melendi ha tenido que tomar la decisión de quedarse solo uno de los tres talents que quedaban esperando, siendo ella la que ha conseguido convencerle para pasar a la semifinal. Además, ha avisado de que si sigue llegándole al corazón como hasta ahora tendrá muchas opciones de plantarse en la final.

La unión de esta canción Operación Triunfo y Lola Indigo

Esta canción de Zahara es una de las más conocidas de su carrera, pero fue en el año 2017 cuando en la gala 4 del programa Aitana y Amaia se enfrentaron al reto de tener que cantarla tras solo unas semanas en la academia.

Ellas dos demostraron mucha unión y aquel fue uno de los primeros grandes momentos de las dos grandes amigas, dejando una de las actuaciones más recordadas de aquella edición. Tanto marcó a los espectadores, que incluso en la gira llegó a participar la creadora del tema.

El 29 de junio de 2018, las tres pudieron cantar juntas en un lugar tan especial como es el estadio Santiago Bernabéu -mucho antes de la enorme reforma que ahora luce- y pudieron emocionar a miles de personas. Meses después ese concierto se pudo ver en televisión gracias a TVE, que lo emitió el septiembre en pleno prime time de La 1.

El concierto logró un 9,9 % de cuota de pantalla y reunir a 1.200.000 espectadores frente a la televisión aquella noche.