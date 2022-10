Lizzo responde a los comentarios de Kanye West sobre su peso

La rapera estadounidense Lizzo se encuentra sumergida en plena gira mundial presentando su último trabajo, Special. Aunque ella se mantiene ocupada en sus cosas, parece que la controversia le persigue y esta vez ha sido Kanye West el que ha hablado sobre la cantante.

En medio de su batalla contra la industria de la moda, Kanye West visitaba el programa de Tucker Carlson para dar una entrevista. En ella el rapero habló sobre la intérprete y sobre el movimiento body positive del que ella es un ejemplo. “Lizzo trabaja con mi entrenador, un amigo mío, Harley Pasternak. Cuando pierde 10 libras y lo anuncia, los bots en Instagram la atacan por perder peso porque los medios quieren transmitir la percepción de que tener sobrepeso es el nuevo objetivo cuando en realidad no es saludable”, se quejaba Kanye.

Kanye West says the media is purposely supporting Lizzo for being unhealthy‼️😳 pic.twitter.com/FdLoIRcGyR

Pero lejos de callarse el exmarido de Kim Kardashian continuó hablando: “Dejemos de lado el hecho de si se trata de moda, de VOGUE o si alguien piensa que es atractivo, para cada uno. En realidad, es clínicamente poco saludable. Y que la gente promueva eso, es demoníaco”. Posteriormente, en un alegato cercano a un desvarío, culpaba a los medios de promover esto como manera provocar un “genocidio de la raza negra”.

Lizzo aprovechó el altavoz que le proporcionaba su concierto en el Scotiabank Arena en Toronto para responder a las críticas. Aunque en ningún momento hizo alusión directa a Kanye West. “Siento que todos en Estados Unidos pusieron mi maldito nombre en su maldita boca sin ninguna razón” y después añadía “me estoy ocupando de mis hermosos asuntos gordos y negros”.

La intérprete de About Damn Time incluso bromeaba con quedarse a vivir en Canadá: “¿Puedo quedarme aquí? ¿Con quién puedo casarme para tener la doble ciudadanía?”. Lizzo claramente se encuentra harta de que se critique su figura a cada momento mientras ella se dedica a vivir su vida sin molestar a nadie.

Lizzo responds to Kanye West’s comments about her weight during Toronto concert:

“I feel like everybody in America got my motherkf*cking name in their motherf*cking mouth for no motherf*cking reason. I’m minding my fat, Black beautiful business.” pic.twitter.com/n9YDY3TROr

— Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2022