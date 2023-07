‘Lazos de sangre’: Julio Iglesias Jr habla de la ausencia de Enrique Iglesias en la boda de Tamara Falcó

El pasado martes 11 de julio, comenzó la emisión de una nueva temporada de Lazos de sangre en La 1 de Televisión Española. En esta ocasión, se decidió que la protagonista de la noche fuera nada más y nada menos que Tamara Falcó. De esta forma, su hermano Julio Iglesias Jr acudió al debate.

Recordemos que el pasado sábado tuvo lugar la boda de la Marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. Como no podía ser de otra manera, este enlace matrimonial ha generado muchísimo interés mediático. En Lazos de sangre, se decidió analizar al detalle todo lo que ocurrió en el Palacio del Rincón hace tan solo unos días.

En plató, Jordi González preguntó a Julio Iglesias Jr quién ha sido, para él, la gran ausencia en esta boda. El hermano de Tamara Falcó respondió con sinceridad: “Me ha faltado el padre de Tamara, a quien siempre le tuve cariño”. Además, añadió: “Pasé muchos años yendo todos los fines de semana al campo con él, hasta que me fui a Estados Unidos”.

Julio Iglesias Jr. desvela cuál fue la mayor ausencia en la boda de Tamara Falcó.#LazosTamara ▶ https://t.co/AaIcGIhotq pic.twitter.com/7wcy3Xsvua — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 11, 2023

El presentador de Lazos de sangre quiso volver a formular la pregunta, preguntando directamente por una de las ausencias más sonadas en esta boda. Estamos hablando, cómo no, de Enrique Iglesias. “No le gustan los actos sociales y esa es su personalidad”, aseguró Julio Iglesias Jr sobre su hermano.

Rosa Villacastín, colaboradora del programa de La 1 de Televisión Española, no dudó un solo segundo en corroborar la versión del invitado de Lazos de sangre. “En la boda de su hermana no le apetece que la gente le pida fotos. Sabe lo que es la fama y no quiere vivir con agobios”, aseguró la periodista.

De hecho, Beatriz Cortázar quiso ir mucho más allá: “En casa de su madre siempre pregunta quiénes van a cenar”. Poco después, Julio Iglesias Jr volvió a pronunciarse sobre la boda de su hermana, confirmando que se ha casado “enamorada y feliz”. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: “Creo que si su matrimonio tiene que durar para toda la vida, será así”.