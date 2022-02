Kiko Rivera no deja de protagonizar polémicas familiares. Y es que tras las duras declaraciones que realizó a ‘Lecturas’, donde la peor parada fue su hermana, Isa Pantoja, el dj ha decidido dar la cara públicamente y pedir disculpas por lo sucedido.

Una entrevista en la que hubo una frase lapidaria que causó un gran revuelo especialmente: «Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. No la considero mi hermana». Y como era de esperar, estas declaraciones tuvieron sus consecuencias.

Tan solo unas horas después de salir a la luz esta entrevista, Telecinco tomó medidas, y su hermana anunció que iba a iniciar un proceso legal contra él. Por ello, este jueves Kiko reapareció publicamente y ha hablado en exclusiva con ‘Sálvame’, admitiendo sus errores y disculpándose con su hermana, Isa Pantoja.

Kiko Rivera pide perdón a Isa Pantoja por cómo actuó con ella y se justifica: «Yo también tengo sentimientos» https://t.co/kwMkPmiZ3f — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 10, 2022

«Mi mujer me organizó una comida sorpresa con los amigos. Nos juntamos siempre para mi cumpleaños y eché de menos a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos, a mi prima… La única que me escribió fue mi prima Anabel», expresó Kiko Rivera visiblemente dolido.

El dj no dudó en sincerarse con los colaboradores del programa, asegurando que: «Ayer podría haber sido el día en que me llamara mi madre. Lo he intentado varias veces, igual que con mi hermana. Mi cabeza necesita estar bien en ese sentido. Necesito arreglar las cosas con mi hermana».

«Yo creo que me he equivocado en determinados momentos. Pero yo también tengo sentimientos. Llevo un año y medio bastante jodido, y mi cabeza no está del todo bien» ha afirmado muy afectado.