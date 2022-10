Kiko Rivera y Anabel Pantoja: sale a la luz la imagen del emotivo reencuentro

Durante la madrugada del pasado viernes 21 de octubre, Kiko Rivera fue ingresado de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tan solo unas horas más tarde, conocíamos que la causa del ingreso había sido nada más y nada menos que un ictus.

Un día antes de ser ingresado, Kiko Rivera comentaba en sus redes sociales que se encontraba bastante mal de la garganta. Todo parecía normal y controlado, sin embargo, al día siguiente padecía de un fuerte dolor de cabeza que le llevó a acabar en urgencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Finalmente, todo se quedó en un buen susto. “Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Gracias a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa”, comenzaba diciendo el Dj en su publicación de Instagram.

“Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida, jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, continuaba escribiendo el hijo de Isabel Pantoja en la publicación en cuestión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

En los primeros días, la única persona que podía estar junto a Kiko era su mujer, Irene Rosales. Fue ella misma la que le comunicó a Anabel Pantoja lo que había sucedido y la gravedad del asunto. “Buenos días, he recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, pero hoy quiero agradecer a mi mujer que no me ha dejado ni un minuto y todavía le queda aguantarme, espero que muchos años más”, comentaba Kiko en una nueva publicación donde aparecían sus manos agarradas.

En cuanto pudo, Anabel Pantoja se desplazó a Sevilla para visitar a su primo y darle muchos ánimos. “Te quiero prima”, escribía Kiko Rivera en una historia de Instagram donde aparecía abrazándose a ella con mucho cariño.

Isabel Pantoja, sin embargo, ha confirmado que no va a ir a ver a su hijo. Según ha explicado, los médicos les han aconsejado no verse todavía, pues el reencuentro podría afectara la salud de Kiko Rivera. “Lo importante ahora es la salud de Kiko y necesita toda la tranquilidad del mundo. No tenía una relación normal con su madre entonces emocionalmente si le puede alterar un poco verla en estas condiciones”, manifestaba la mujer de Kiko.